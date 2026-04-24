GOREĆE MARAKANA! Dule Savić poslao moćnu poruku pred 179. derbi: Najlepše je uzeti TITULU protiv Partizana!

Crvena zvezda u nedelju od 18 časova dočekuje večitog rivala na stadionu "Rajko Mitić", a atmosfera je već dostigla tačku ključanja! Bod u ovom istorijskom 179. večitom derbiju crveno-belima je dovoljan da obezbede devetu uzastopnu titulu šampiona Srbije, a legenda kluba Dušan Savić ne krije oduševljenje razvojem situacije.

Savić ističe da je remi u Pančevu (2:2) protiv Železničara zapravo bio "sreća u nesreći", jer je omogućio da se proslava 37. titule desi na najlepši mogući način.

- Trener Dejan Stanković je verovatno očekivao da ćemo titulu obezbediti u Pančevu. Znam mnogo zvezdaša kojima je draže što je ta utakmica završena nerešeno, kako bi se titula potvrdila protiv Partizana u velikom derbiju. I meni se dopada što je tako - poručio je Savić za TV Prva.

Derbi je praznik, a ne samo utakmica

Za čuvenog golgetera, dan kada se igra derbi uvek je bio nešto posebno, iznad svih ostalih sportskih događaja.

- Dok sam bio na terenu, derbi je za mene predstavljao najvažniju utakmicu. Jedino su finale Lige šampiona ili Kupa UEFA bili važniji od njega, dok je sve ostalo dolazilo posle toga. Derbi treba negovati da bude praznična atmosfera i da protekne u sportskom ambijentu - dodao je on.

Istorijska 37. titula na vidiku

Zvezda trenutno ima ogromnu prednost na tabeli i priliku da u nedelju ispiše istoriju. Pobednik će se tražiti u vrelom ambijentu Marakane, a Savić se nada da će pehar ostati u Ljutice Bogdana.

- Srećni smo i radosni što imamo takvu utakmicu, jer bi mnogi voleli da imaju derbi kao što je naš. Pobediće bolji, a ja se nadam da će to biti Crvena zvezda, kako bismo u nedelju proslavili 37. titulu, devetu u nizu - zaključio je legendarni as.

Autor: D.S.