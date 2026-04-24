TRAGIČNE VESTI ZA SVET SPORTA! Biciklista (30) umro posle stravičnog pada u trci

Izvor: Beta, Foto: Pixabay.com

Kolumbijski biciklista Kristijan Kamilo Munjos preminuo je u 30. godini života usled medicinskih komplikacija posle teškog pada na trci 'Tour du Jura'.

Munjos je doživeo ozbiljan pad tokom pomenutog takmičenja prošle nedelje, nakon čega je hospitalizovan. Njegovo stanje se u narednim danima pogoršalo, zbog čega je prebačen na odeljenje intenzivne nege, gde je na kraju i preminuo.

Kolumbijac je poslednje dve godine vozio za tim 'Nu Colombia', dok je u periodu od 2019. do 2021. bio član ekipe UAE Emirejts, gde je nastupao zajedno sa jednim od najboljih biciklista današnjice, Tadejom Pogačarom.

Najveće uspehe ostvario je u mlađim kategorijama, a posebno se izdvaja rezultat iz 2018. godine, kada je na trci Điro d'Italija za vozače do 23 godine zauzeo sedmo mesto u generalnom plasmanu.

U tekućoj sezoni zabeležio je 11. mesto na drumskom prvenstvu Kolumbije, dok je dan pre pada učestvovao na trci 'Clásica Grand Besançon Doubs', gde je završio na 31. poziciji.

Autor: S.M.

