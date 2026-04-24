Španac odustao od učešća u Parizu! Organizatori Rolang Garosa poslali poruku Alkarazu

Šampion neće braniti titulu na drugom Grend slemu.

Danas je i zvanično Karlos Alkaraz odustao od učešća na predstojećem Rolan Garosu.

Posle propuštenog mastersa u Rimu i ATP turnira u Barseloni, španski teniser oglasio se na društvenim mrežama i potvrdio da neće braniti prošlogodišnji pehar osvojen u "gradu svetlosti".

"Posle rezultata testova obavljenih danas, odlučili smo da je najrazumnije da budemo oprezni i da ne učestvujemo u Rimu i na Rolan Garosu, dok sačekamo da procenimo napredak kako bismo mogli da odlučimo kada ćemo se vratiti na teren. Ovo je težak period za mene, ali sam siguran da ćemo iz njega izaći jači", napisao je Alkaraz.

Some heartbreaking news as Carlos Alcaraz, our 2024 and 2025 champion, will not be able to defend his title at Roland-Garros 2026 due to a wrist injury 💔



— Roland-Garros (@rolandgarros) 24. април 2026.

Zbog njegove šokantne objave, oglasio se i Rolan Garos poslavši poruku "Karlitosu":

"Neke srceparajuće vesti: Karlos Alkaraz, naš šampion iz 2024. i 2025. godine, neće moći da brani svoju titulu na Rolan Garosu 2026. zbog povrede zgloba. Želimo ti sve najbolje u oporavku, Karlos - nedostajaćeš nam", stoji u saopštenju čelnika drugog Grend slema u sezoni.

Alkaraz je, podsetimo, prošle sezone savladao Janika Sinera iz Italije u finalu sa 3:2 posle pet ipo sati borbe, dok je 2024. godine bio bolji istim rezultatom od Nemca Aleksandera Zvereva.

Autor: S.M.