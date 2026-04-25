'NE IDEMO DA SE PREDAMO, TREBA NAM POBEDA NA MARAKANI!' Srđan Blagojević otkrio loše vesti pred derbi, pa najavio crno-beli juriš

Trener Partizana Srđan Blagojević je najavio predstojeći 179. večiti derbi.

Crno-beli će biti gost Crvenoj zvezdi u utakmici Super lige Srbije čiji je početak zakazan za nedelju 18 časova na stadionu Rajko Mitić.

Dan pred utakmicu Srđan Blagojević je održao konferenciju za novinare.

"Svi mi moramo da čuvamo derbi. Nadam se da će tako biti i na 179. derbiju. Rezultat utakmice neće odlučivati ko će biti prvak. Takmičarski naboj i značaj ima sa naše strane, jer smo u tesnoj borbi sa Vojvodinom za drugo mesto. Samim tim naš motiv i motiv koji Zvezda ima... Naš mora da bude veći. Nema potrebe da objašnjavam ko je favorit. Favorit je Crvena zvezda, nema sumnje. Ne objašnjavam razloge. Neko ko je laik u poznavanju stanja u srpskom fudbalu i kako se kreće sve, može da tvrdi suprotno. Mi ne idemo na Zvezdin stadion sa belom zastavom, demo da se nametnemo i damo sve od sebe. Mi ne idemo sa stavom u kom se predajemo, bez obzira na to što je Zvezda favorit. Idemo sa stavom da želimo da izvučemo maksimum. Kako će biti ne znam", rekao je Blagojević.

Pričao je o zdravstvenom stanju ekipe.

"Problem su Milić i Đurđević. Nezgodna situacija, tu ćemo morati da vršimo korekcije. Imamo dodatnih zdravstvenih problema sa Trfunovićem, protiv Vojvodine je tražio izmenu. Videćemo u kom će stanju biti. Zdjelar je igrao pod temperaturom. Nema izgovora, igrači koji su na raspolaganju daće maksimum".

Ima i jedna dobra vest.

"Nikola Simić je trenirao. Nakon toga drugi deo treninga maksimalno. Radiće sa ekipom normalno. Nadamo se da će završiti trening kako treba i bez problema da bi bio u konkurenciji".

Poručio je da Partizan ide prema najvišem nivou, a cilj je da ekipa ponovo bude konkurentna najvećem rivalu.

"Prema Partizanu se stvara narativ potcenjivanja, negde sažaljenja. Ja kao trener i štab u tim situacijama se trudimo da izvučemo energiju i motivaciju. Ta situacija u kojoj je Zvezda ispred Partizana nije nova i traje neko vreme. Svi iz kluba imamo obavezu da radimo na tome i stvorimo temelje koji će omogućiti da razlika bude manja. Da Partizan dođe na nivo da parira Zvezdi koja je dominantna, hteli da priznamo ili ne. Sve ove prethodne utakmice su samo deo procesa gde ima uspona i padova. Približavamo se najvišem nivou. U nekom trenutku se spuštamo. Glavna tendencija i namera je da ta neka linija stabilizacije i uspona bude konstanta. Potrudićemo se da i sutra bude tako".

Crno-beli će ići na pobedu.

"Pre utakmice ne potpisujem remi. Partizan bez obzira na to kakva je situacija, a svi znamo kakva je, gde god da igra i sa kim, uvek će izlaziti sa idejom da pobedi. Tako će biti i sutra. Rezultat ne želim da prognoziram, videćemo šta će biti dovoljno. Želimo sva tri boda i značiće nam u borbi za drugo mesto. Ne mogu da zamislim derbi u kom igrači nisu motivisani. Kažem, što se tiče nas, ima takmičarski značaj. Na prethodnim se pokazalo da kada nema toga, mora da donese motivaciju. Samo želja da igrači budu svesni svojih kvaliteta i uvereni u to da mogu da se nametnu. Da plan igre prođe".

Obratio se trener Partizana navijačima.

"Mi navijamo za Partizan. Prvo jer ga volimo, onda jer je najbolji. Vatreni navijači prepoznaju trenutak i bitno je da oni to osete i pomognu svima sa kojima smo na terenu. Da što kvalitetnije izađe iz ove situacije i da se stabilizuje. Biće u velikom broju. Kada je taj poziv u pitanju, naš posao na terenu, navijači moraju da osete da imamo energiju. U teškim momentima, a mi smo u teškom trenutku, jeste da se prepozna to i da pomoć", poručio je Srđan Blagojević.



Autor: Jovana Nerić