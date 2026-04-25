AKTUELNO

Ostali sportovi

Danas poslednja etapa: od Prijedora do Doboja završava se 20. izdanje trke koja spaja Srbiju i Srpsku

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Danas startuje posljednja etapa 20. jubilarnog izdanja Međunarodne biciklističke trke, trke koja već dvije decenije spaja Srbiju i Republiku Srpsku.

Nakon starta iz Beograda 22. aprila, ovaj veliki sportski, medijski i turistički događaj danas će biti završen u Doboju. Posljednja etapa startuje iz Prijedora, grada na zapadu Republike Srpske, u 12 časova, a vozi se preko Banjaluke do cilja u Doboju.

Etapa je duga 164 kilometra i po svom profilu biće izuzetno zahtjevna. Pogodna je za klasik vozače, prije svega zbog dužine, ali i zbog konfiguracije staze koja nije nimalo lagana. Ipak, očekuje se da će, bez obzira na valovit teren, kompaktna grupa ući u Doboj, gdje će se u završnim krugovima odlučiti pobjednik posljednje etape i svečano spustiti zavjesa na 20. izdanje trke.

Foto: Miloš Stanković

Ove godine iz Beograda je startovalo 175 takmičara iz 35 zemalja, što još jednom potvrđuje međunarodni značaj ove trke.

Do sada su vožene dvije poluetape i dvije pune etape: prvog dana etapa od Beograda do Požarevca u dužini od 83 kilometra, zatim kružna trka u Velikom Gradištu, 23. aprila etapa od Obrenovca do Zvornika, a juče planinska etapa od Bratunca do Šekovića.

Danas, od Prijedora do Doboja, završava se jubilarno izdanje najvećeg sportskog karavana u regionu, trke koja nije samo sport, već simbol jedinstva, saradnje i povezivanja Srbije i Republike Srpske.

Autor: Marija Radić

#Doboj

#Prijedor

#Sport

#Takmičari

#biciklistička trka

