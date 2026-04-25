Danas poslednja etapa: od Prijedora do Doboja završava se 20. izdanje trke koja spaja Srbiju i Srpsku

Danas startuje posljednja etapa 20. jubilarnog izdanja Međunarodne biciklističke trke, trke koja već dvije decenije spaja Srbiju i Republiku Srpsku.

Nakon starta iz Beograda 22. aprila, ovaj veliki sportski, medijski i turistički događaj danas će biti završen u Doboju. Posljednja etapa startuje iz Prijedora, grada na zapadu Republike Srpske, u 12 časova, a vozi se preko Banjaluke do cilja u Doboju.

Etapa je duga 164 kilometra i po svom profilu biće izuzetno zahtjevna. Pogodna je za klasik vozače, prije svega zbog dužine, ali i zbog konfiguracije staze koja nije nimalo lagana. Ipak, očekuje se da će, bez obzira na valovit teren, kompaktna grupa ući u Doboj, gdje će se u završnim krugovima odlučiti pobjednik posljednje etape i svečano spustiti zavjesa na 20. izdanje trke.

Ove godine iz Beograda je startovalo 175 takmičara iz 35 zemalja, što još jednom potvrđuje međunarodni značaj ove trke.

Do sada su vožene dvije poluetape i dvije pune etape: prvog dana etapa od Beograda do Požarevca u dužini od 83 kilometra, zatim kružna trka u Velikom Gradištu, 23. aprila etapa od Obrenovca do Zvornika, a juče planinska etapa od Bratunca do Šekovića.

Danas, od Prijedora do Doboja, završava se jubilarno izdanje najvećeg sportskog karavana u regionu, trke koja nije samo sport, već simbol jedinstva, saradnje i povezivanja Srbije i Republike Srpske.

Autor: Marija Radić