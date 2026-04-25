Mladi srpski bokserski asovi na pripremema u legendarnom klubu BK Torpedo u Moskvi

Srpski bokseri nalaze se na pripremama u Moskvi, gde treniraju u čuvenom bokserskom klubu BK Torpedo, jednoj od najjačih škola boksa na svetu koja na vrhunskom nivou funkcioniše već 86 godina.

Na pripremama učestvuju mladi asovi srpskog ringa – Almir Memić, Rastko Simić, Filip Džida, Marko Pižurica i Nikola Maksimović, uz trenera Evgenij Micova.

Višegodišnja sportska saradnja između srpskog i ruskog bokerskog saveza donosi razmenu iskustava, zajedničke treninge i sparinge koji mogu značajno da podignu kvalitet boksera, jer se stilovi razlikuju i dopunjuju. Ruska bokserka škola je jedna od najjačih na planeti poznata po tehnici i disciplini, dok srpski bokseri često imaju prepoznatljivu borbenost i srčanost. Kada se to spoji, rezultat može biti ozbiljan napredak na međunarodnoj sceni.

Srpski bokseri zaista ulaze u novi ciklus takmičenja, a pažnja je uglavnom usmerena na pripreme za evropska i svetska prvenstva, kao i kvalifikacije za velika multisportska dešavanja poput Olimpijskih igara.

“Osećamo se kao kod kuće. Izuzetno je dobra energija kako na treninzima, tako i van sale. Kvalitet treninga i sami uslovi su izuzetni, do teme mere da ja ne danima ne bih izlazio iz sale. Jednostavno te vuče da radiš sve više i više, a samim tim si sve jači, bolji, hrabriji i samouvereniji, dišeš punim plućima. Kompletan sistem je na vrhunskom nivou, što smo osetili čim smo kročili u legendarnu salu. Sportisti, konkretno bokseri koji uzimaju medalje često treniraju 5–10 godina sa ozbiljnim kontinuitetom. Ako preskačeš treninge, nemaš plan ili radiš “kad ti se radi”, to te automatski izbacuje iz te trke. Kontinuitet i posvećenost je jedna od lekcija koju smo ovde videli i odmah usvojili, jer to je put šampiona” - ističe srpski reprezentativac 24-godišnji Almir Memić, višestruki šampion Srbije u olimpijskom boksu u kategoriji do 75 kg, dvostruki prvak Balkana, bronzani na Evropskom šampionatu 2024.

Boravak u Moskvi ostavio je snažan utisak na srpske reprezentativce, koji ističu da je reč o gradu bogate sportske tradicije i vrhunskih uslova za rad.

Glavnu ulogu u organizaciji i pripremama ima Bokserski savez Srbije, koji poslednjih godina ulaže dosta u kampove, međunarodne sparinge i saradnju sa stranim trenerima. Srpski bokseri često odlaze na pripreme u zemlje sa jakom bokserskom tradicijom poput Rusije, Kazahstana i Kube, kako bi podigli nivo forme. Cilj je jasan – osvajanje medalja i jačanje pozicije Srbije kao ozbiljne bokserske sile u Evropi.

Pripreme u Moskvi u BK Torpedo su deo intenzivnog ciklusa pred velika takmičenja koja slede – Beogradski pobednik već od 12. do 18. maja 2026, Mediteranske igre i Evropsko prvenstvo.

“Iz Moskve ćemo poneti ogromno iskustvo. Ovo je sredina koja je oduvek rasadnik znanja i sjajne energije. Bokserska škola ovde spada među najbolje na svetu, a uslovi za rad su vrhunski. Naši domaćini su izuzetno gostoljubivi, imaju veliko poštovanje prema Srbiji i našem boksu i uopšte jednu veliku bratsku ljubav prema nama. Kada si u takvom okruženju, onda su i treninzi lakši, a samo vrhunski treninzi i ogroman rad jesu temelj za ostvarenje ciljeva, a to su uvek pobednička postolja” – zaključio je 22-godišnji mladi i prekaljeni srpski bokserski šampion Rastko Simić, aktuelni šampion Starog kontinenta u kategoriji do 80 kilograma za mlađe seniore (U23), osvajač zlatne medalje u Debrecinu na Bočkai kupu 2026. u kategoriji seniora do 85 kg.

Autor: Marija Radić