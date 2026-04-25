POTVRĐENE CRNE SLUTNJE O ŠUMIJU: Slavni Nemac je potpuno nepokretan, Brijatoreov dirljiv razgovor sa Korinom otkrio sve!

Zdravstveno stanje Mihaela Šumahera, legendarnog vozača Formule 1, godinama je strogo čuvana porodična tajna. Ipak, nove reči čuvenog Flavia Brijatorea dodatno su rastužile milione fanova širom sveta.

Brijatore, koji je sa Šumaherom sarađivao u Benetonu i bio mu jedan od najbližih saradnika, priznao je da mu je teško da gleda slavnog Nemca u stanju u kojem se trenutno nalazi.

- Kada zatvorim oči, vidim ga nasmejanog posle pobede. Više volim da ga pamtim u takvom obliku nego jednostavno ležećeg u krevetu. Korina i ja i dalje često razgovaramo - izjavio je Brijatore za italijanske medije.

Šta ovo zapravo znači?

Ove reči samo potvrđuju dugogodišnje sumnje – da je Šumi potpuno prikovan za krevet i da je svestan okruženja tek toliko da može da komunicira isključivo pokretima očiju. Podsećamo, nesreća se dogodila u decembru 2013. godine na Alpima, a od tada javnost nije videla nijednu njegovu fotografiju.

Brijatore, koji je trenutno savetnik u timu Alpine, istakao je da i dalje održava blizak kontakt sa Mihaelovom suprugom Korinom, koja je stub njegove nege i zaštite od medija.

Autor: D.S.