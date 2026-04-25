Dejan Stanković pred 179. večiti derbi: Ne bežimo od uloge favorita, Partizan ima kvalitet

Fudbaleri Crvene zvezde imaće drugu "meč loptu" da osvoje titulu, ovog puta u večitom derbiju protiv Partizana.

Crveno-beli imaju ogromnu bodovnu prednost i protiv najvećeg rivala imaće priliku da osvoje novu titulu. Dejan Stanković, ipak je bio oprezan pred 179. večiti derbi.

Stanković o Avdiću

- Nemam dileme oko bonusa. Nezgodan je Adi. Ofanzivno, defanzivno, slažem se. Zanimljiv profil i karakterom i talentom. Mora dosta da radi, ali može da ima ozbiljnu karijeru. Ima defanzivnih trenutaka kada gubi koncetnraciju, ali nemam dilemu i verujem u njega.

Stanković o iznenađenjima

- I mogu i ne mogu. To je derbi, strah, da li se opuste noge, ne opuste, derbi uvek izbaci pojedinca. Derbi uvek izbaci nekoga. Nadam se da ćemo biti koncentrisani na svaki detalj. Što pre promeniš pitanje, oni moraju da promene odgovor. Igrao sam protiv Srđe, fenomelan trener i čovek, ovo nam je prvi duel u Srbiji, igrao sam protiv njega u Mađarskoj.

Stanković na "slatkim mukama"

- Slažem se da može da oteža, ali u istom momentu i olakša. Imaš i zamenu, da neko jedva čeka da uđe, to je ono što je DNK Zvezde, ovaj klub to iziskuje. Mislim da smo dobar posao uradili što se svih tiče. Videli ste i da je Bajo bio jedan od najboljih igrača protiv Želje. Ulazimo u završnicu sezone, treba se na kraju meseca razmišljati i o sledećoj godini koja je važna. Imam poztiivne muke.

Stanković o formaciji

- Svašta možete da očekujete, kao i uvek. Gledaću da izvedem najjači sastav, samo da su svi zdravi. Nema kalkulisanja, juče smo imali 23 igrača na treningu. Ja imam Miću Ivanića i Zarića van. Nemam problema sa kartonima, ali nekad se i namesti da ti neko fali u odlučujućim utakmicama.



Da li je ovo "najlakši" derbi za Stankovića?

- To je mač sa dve oštrice, to je najopasnije. Imaš bodovnu prednost, igraš kod kuće, sačekajte. Kao neko ko je učestvovao uopšte nije lako, baš zbog tih zareza što se ne priča. Želim da mi ne padnemo na to. Želim da pokažemo DNK Zvezde. Ajde da kažemo da sam malo više izgubio živaca u zadnjih mesec i po dana, nego u prva dva i po meseca do reprezentativne pauze gde smo okrenuli situaciju u našu korist. Dolazi do zasićenja, momci rade kao zmajevi i normalno je da u nekom trenutku padne gard da neko kaže "e, neko će umesto mene da stigne loptu". Verujem u njih, pokazali su mi ogromnu lojalnost.

Stanković prvo večitom rivalu, ali i šansi da osvoji titulu

- To su sve činjenice. Ajde da krenemo jedno po jedno. Sezona je dugačka i svako se sudara sa povredama i sa kartonima, to je nešto normalno. Partizan je bio jesenji prvak, tako da su kvalitet sigurno pokazali. Jeste da je ekipa dosta mlada, ali kvalitet su uzeli, golove su davali. Ne bežim od toga da smo favoriti, imamo bodovnu prednost, radili smo mnogo da bismo do ovde došli. Svi koji smo se dali od početka januara, pa sve do ovog momenta. Ne bežimo i da je sutra momenat da potvrdimo titulu. Vidim natpise, kao da je lepše da se desi protiv Partizana. Ja kao trener i neko ko je odrastao u Zvezdi bih odradio to u prošloj utakmici. Kad imaš mogućnost, uzmeš je. Derbije sam i igrao, nekad je Partizan favorit, a Zvezda dobije, nekad obrnuto. Jedna nesmotrenost i nepažnja može da preokrene sve. Da bude lepo, da se uživa u igri, očekujem lep ambijent, jednu trvrdu i tešku utakmicu.

Autor: D.Bošković