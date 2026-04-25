Skandal u Italiji: Čuveni sudija pod istragom zbog nameštanja utakmica

Iskusni italijanski sudija, Đanluka Roki, a danas komesar za delegiranje sudija pod istragom je zbog navodnog mešanja u odlike VAR sobe.

Iskusni arbitar iz Firence našao se pod sumnjom nakon detaljne analize utakmice između Udinezea i Parme, odigrane 1. marta prošle godine, ali i zbog utakmice između Intera i Verone iz sezone 2023/24.. Istraga ukazuje na mogućnost da je vršio pritisak na VAR sudije kako bi inicirali pregled sporne situacije, što je na kraju dovelo do promene odluke i dosuđenog penala za domaći tim.

Domaćin je na meču koji su odigrali Udineze i Parma slavio minimalnim rezultatom, a ključni trenutak dogodio se u 38. minutu kada je Florijan Tovan realizovao najstrožu kaznu. Eventualno mešanje u rad VAR sobe predstavljalo bi ozbiljno kršenje protokola, koji jasno nalaže potpunu nezavisnost sudija. Prema dostupnim informacijama, video i audio snimci ne idu u prilog Rokiju – navodno se na njima može videti i čuti kako VAR sudija Danijele Paterna menja svoju odluku i dosuđuje penal nakon moguće spoljne intervencije.

Jedna od verzija događaja koju razmatra istraga sugeriše da je Roki lupao u staklo VAR sobe kako bi skrenuo pažnju kolegama unutra. Tužilaštvo u Milanu planira da ispita i druge utakmice iz prethodne sezone, ali je susret na stadionu Friuli za sada u centru pažnje, prenose italijanski mediji. Iako član Kuće slavnih italijanskog fudbala odbacuje sve optužbe, tužilac Maurisio Ašone ne veruje u njegovu odbranu.

Pod istragom je i situacija sa meča Intera i Verone iz sezone 2023/2024, kada nije dosuđen faul Alesandra Bastonija uoči gola milanskog kluba. Ceo slučaj pokrenut je nakon prijave bivšeg pomoćnog sudije Domenika Roke iz maja prošle godine, za koga se veruje da je imao uvid u potencijalne nepravilnosti.

Autor: D.Bošković