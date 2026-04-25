Sara Ćirković u borbi za zlato na Svetskom kupu u Brazilu

Rođena za najveća dela, za šampionski niz i pobednička postolja! Najtrofejnija srpska bokserka, 21-godišnja Sara Ćirković ostvarila je i četvrtu pobedu na Svetskom kupu u organizaciji World Boxing-a koji se održava u brazilskom gradu Foz do Iguasu.

U polufinalu ovog izuzetno jakog takmičenja koje je u rangu Svetskog prvenstva po kvalitetu i jačini rivalki, naša Sara se osvetila Marokanki Vidad Bertal od koje je izgubila u polufinalu IBA Svetskog prvenstva u Nišu 2025.

Pod snažnim i hirurški preciznim udarcima Ćirkovićeve pala je Beratlova i naš dragulj je izborila plasman u samu završnicu gde će se boriti za zlato, prvo zlato za Srbiju od kako su formirana takmičenja u organizaciji World Boxing.

Za zlato u konkurenciji do 54kg naša Sara će se boriti protiv Kineskinje Junman Gan.

