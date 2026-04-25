SRPKINJA SE VRATILA STAROJ LJUBAVI: Ana Ivanović ponovo igra tenis (FOTO)

Ne nije vest o povratku nekadašnje šampionke sa Rolan Garosa Ane Ivanović, već samo njena objava kako i danas uživa u sportu koji ju je proslavio.

Ana Ivanović se vratila tenisu i ponovo trenira.

Ana Ivanović objavila je na društvenoj mreži Instagram fotografije i video kako igra tenis na šljakastoj podlozi, na nepoznatoj lokaciji.

Mediji pretpostavljaju da je Ana u Majorki, u porodičnoj kući sa sinovima, a u njenom sklopu ima lep teniski teren. Ovu njenu objavu lajkovao je i Novak Đoković.

Podsetimo, Ana Ivanović ima jednu grendslem titulu i to Rolan Garos 2008. godine, kada je u finalu pobedila Ruskinju Dinaru Safinu sa 6:4, 6:3.

Srpkinja je imala više nego uspešnu tenisku karijeru sa 15 osvojenih WTA turnira, koju je okončala sa 29 godina, kada se udala za fudbalera Bastijana Švajnštajgera, sa kojim ima tri sina. Samo od tenisa u karijeri je zaradila više od 15,5 miliona evra.

