BOMBA NA MALOM KALEMEGDANU Zvezda završila veliko pojačanje za sledeću sezonu?

Bio bi veliko pojačanje za crveno-bele.

Crvena zvezda će na leto pretrpeti određene promene u igračkom kadru.

Plan crveno-belih je da se izvrši rekonstrukcija na poziciji plejmejkera. Sve je izvesnije da će Kodi Miler-Mekintajer napustiti klub, a nedavno je otišao i Jago Dos Santos, tako da su potrebna dva nova igrača na ovoj poziciji.

Kako stvari stoje, Zvezda je završila pola posla, pošto je Kris Džons nadomak potpisa.

Džons ove sezone igra za Hapoel, a i ranije se dovodio u vezu sa Zvezdom dok je nastupao za Valensiju.

U dresu izraelskog kluba ove sezone beleži 9,7 poena, dva skoka i 4,2 asistencije za 20 minuta na terenu, uglavnom ulazeći s klupe.

Autor: A.A.