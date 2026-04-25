AKTUELNO

Fudbal

AU KAKVE VESTI! Vraća se Dušan Vlahović!

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Spada/undefined (SUB) ||

Srpski napadač Dušan Vlahović već neko vreme nije u takmičarskom ritmu. Kuburi sa povredom, ali će se ovaj korpulentni centarfor iz Beograda vratiti u sastav Juventusa i konkurisaće za iduću utakmicu crno-belih!

Dušan Vlahović se vratio treninzima, a sada će konkurisati i za utakmicu sa Milanom koju bi trebalo da počne sa klupe, a onda i dobije priliku u drugom poluvremenu, naravno, zavisno od toga kako će se stvari odvijati na samom terenu.

Propustio je Vlahović dosta utakmica ove sezone, on se povredio u decebru, a nije irao sve do marta. Tad se vratio na teren, igrao je protiv Sasuola 11 minuta, a onda morao ponovo na pauzu. Propustio je mečeve protiv Atalatne i Bolonje, dok se sada vraća.

Vlahović je ove sezone nastupio u 14 utakmica i postigao je tri gola u prvenstvu Italije.

Otkako je Dušan Vlahović stigao u Juventus, on je odigrao 163 utakmice u svim takmičenjima i postigao je 64 gola uz 16 asistencija.

Autor: D.Bošković

#Meč

#Utakmica

#dusan vlahovic

#vesti

#vraćanje

