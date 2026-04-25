NBA PLEJ-OF! Orlando ponovo srušio favorita i poveo protiv Detroita u seriji!

Orlando povedo sa 2:1 u seriji NBA plej-ofa istočne konferencije protiv Detroit Pistonsa.

Košarkaši Orlanda pobedili su Detroit 113:105 u trećem meču prve runde plej-ofa NBA lige.

"Čarobnjaci" sada vode u seriji sa 2-1, a do trijumfa predvodio ih je Paolo Pankero sa 25 poena, 12 skokova i devet asistencija.



Odlična podrška mi je bio Dezmond Bejn, takođe sa 25 poena i sedam uhvaćenih lopti.

Sve je ispratio Franc Vagner sa 17 koševa, šest dodavanja i pet skokova.

Kod Pistonsa istakao se Kejd Kaningem sa 27 poena, devet asistencija, pet skokova, ali i devet izgubljenih lopti.

Autor: D.Bošković