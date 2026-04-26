Spektakl za titulu: Fudbaleri Zvezde u 179. večitom derbiju dočekuju Partizan

Fudbaleri Crvene zvezde danas od 18 sati na stadionu Rajko Mitić dočekuju Partizan u 179. večitom derbiju sa željom da obezbede devetu uzastopnu titulu, ukupno 37. u istoriji.

Zvezda je dobila prethodna dva derbija ove sezone (2:1 u Humskoj i 3:0 na Marakani), a u trećem joj je dovoljan i bod za novo šampionsko slavlje.

"Partizan je bio jesenji prvak, pokazao je kvalitet, ekipa je mlada, ali uspeli smo da preokrenemo situaciju u našu korist. Nikada pred derbi ne može da se kaže da je neka ekipa favorit, ne bežimo od odgovornosti i možemo da osvojimo titulu. Nije trebalo da dozvolimo da propustimo šansu protiv Železničara u prošlom kolu. Očekujem tešku i tvrdu utakmicu, derbi je specifičan, jedan detalj može da odluči. Očekujem fer-plej, dobar meč, pune tribine i da se uživa u igri. Nadam se lepom ambijentu", rekao je Zvezdin trener Dejan Stanković na zvaničnoj konferenciji za novinare.

Strateg crno-belih Srđan Blagojević naglasio je da je derbi najbolje što srpski fudbal ima i da svi imamo obavezu da čuvamo derbi.

"Što se tiče utakmice, nažalost, nemamo šanse za titulu. Za nas ima takmičarski značaj zbog borbe sa Vojvodinom za drugo mesto i naš motiv bi trebalo da bude veći. Zvezda je favorit, tu nema sumnje, svakome je jasno. Bez obzira na tu činjenicu, idemo da se borimo. Ostalo je 15 bodova u opticaju, svaki nam je značajan, ne idemo na nerešeno, želimo da izvučemo sva tri boda. Ne znam koliko će to biti moguće, ali znam da su momci motivisani. Ne mogu da zamislim derbi u kojem igrači nisu motivisani, čak i da nema za šta da se igra", rekao je Blagojević.

Autor: Marija Radić