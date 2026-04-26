'NAGETSI SU GOTOVI, OVO JE KRAJ ERE NIKOLE JOKIĆA!' Mračne prognoze poznatog novinara: Kada ispadnu, priča o Džokeru će se predstaviti OVAKO!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Abbie Parr

Denver Nagetsi upisali su još jedan poraz od Minesote i Timbervulvsi su posle trijumfa rezultatom 112:96 stigli do prednosti od 3:1 u seriji.

Pred Nikolom Jokićem i ekipom je jako težak zadatak da preokrenu ovu seriju, a novinar ESPN-a, Endi Bejli nije ubeđen da će Nagetsi u tome uspeti. On je otišao korak dalje, te je istakao kako je era Nikole Jokića gotova!

- Nagetsi su verovatno gotovi. Kada ispadnu, priča o eri Nikole Jokića bi se lako mogla predstaviti kao priča o nedovoljnim dostignućima, čak i sa povredama i titulom iz 2023. godine. Od devet trostrukih MVP igrača, Jokić i Mozes Meloun su jedina dvojica bez višestrukih šampionskih titula - napisao je Bejli na društvenim mrežama.

Autor: Jovana Nerić

POVEZANE VESTI

Košarka

HAOS U NBA: Jokić 'poludeo' i napao igrača Minesote, opšta tuča na terenu i teške povrede zvezda!

Košarka

NASTAVLJA SE DOMINACIJA NIKOLE JOKIĆA: Novi tripl-dabl Srbina - Denver demolirao Finiks

Košarka

O OVOM POTEZU NIKOLE JOKIĆA SVI PRIČAJU: Snimak postao hit na mrežama, internet gori (VIDEO)

Košarka

Jokić ponovo briljira! Novi tripl-dabl u pobedi Denvera – evo kako je srušena Juta!

Košarka

JOKIĆ JE APSOLUTNI KRALJ! Njegov tim je izgubio sa 45 razlike, a on je URNEBESNOM izjavom nasmejao novinare do suza

Košarka

REKORD SEZONE NIKOLE JOKIĆA! Nestvarni Srbin vratio Denver na pobednički put! (VIDEO)