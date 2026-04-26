'NAGETSI SU GOTOVI, OVO JE KRAJ ERE NIKOLE JOKIĆA!' Mračne prognoze poznatog novinara: Kada ispadnu, priča o Džokeru će se predstaviti OVAKO!

Denver Nagetsi upisali su još jedan poraz od Minesote i Timbervulvsi su posle trijumfa rezultatom 112:96 stigli do prednosti od 3:1 u seriji.

Pred Nikolom Jokićem i ekipom je jako težak zadatak da preokrenu ovu seriju, a novinar ESPN-a, Endi Bejli nije ubeđen da će Nagetsi u tome uspeti. On je otišao korak dalje, te je istakao kako je era Nikole Jokića gotova!

- Nagetsi su verovatno gotovi. Kada ispadnu, priča o eri Nikole Jokića bi se lako mogla predstaviti kao priča o nedovoljnim dostignućima, čak i sa povredama i titulom iz 2023. godine. Od devet trostrukih MVP igrača, Jokić i Mozes Meloun su jedina dvojica bez višestrukih šampionskih titula - napisao je Bejli na društvenim mrežama.

The Nuggets are likely done. Once they’re out, the story of the Nikola Jokić era could pretty easily be spun as one of underachievement, even with the injuries and 2023 title. Of the nine 3x MVPs, Jokić and Moses Malone are the only two without multiple championships. — Andy Bailey (@AndrewDBailey) 26. април 2026.

Autor: Jovana Nerić