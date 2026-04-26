Salah završio sezonu i karijeru u Liverpulu: Egipćanin je odigrao svoj poslednji meč za Redse!

Izvor: Pink.rs

Fudbaler Liverpula Mohamed Salah završio je sezonu zbog povrede zadnje lože, potvrdio je direktor reprezentacije Egipta Ibrahim Hasan.

Salah se povredio u meču 34. kola Premijer liga protiv Kristala Palasa (3:1), kada je morao da napusti teren u 60. minutu.

Prema rečima Hasana, u pitanju je ruptura mišića zadnje lože, zbog koje će egipatski as pauzirati oko četiri nedelje.

- Salah je zadobio rupturu zadnje lože i biće mu potrebno lečenje koje će trajati četiri nedeljev - izjavio je Hasan za Rojters.

S obzirom na dužinu oporavka, mediji navode da je Salah već odigrao poslednji meč za Liverpul, pošto je ranije najavio odlazak iz kluba na kraju sezone.



Do kraja prvenstva Liverpul očekuju dueli protiv Mančester junajteda, Čelsija, Aston Vile i Brentforda, ali bez svoje najveće zvezde.

Dobra vest za Egipat je da bi Salah trebalo da bude spreman za Svetsko prvenstvo, koje se održava od 11. juna do 19. jula u Meksiku, SAD i Kanadi.

Reprezentacija Egipta igraće u grupi G zajedno sa Belgijom, Novi Zelandom i Iranom.

Autor: Jovana Nerić

