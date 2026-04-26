ATLETIKA VIŠE NEĆE BITI ISTA! On je istrčao maraton ispod 2 sata, ovaj dan će biti upisan u istoriju (FOTO+VIDEO)

Neverovatno je šta se dogodilo na Londonskom maratonu ove nedelje, momenat koji će zauvek pamtiti čovečanstvo se dogodio, ljudi su istrčali najtežu trku za manje od dva sata. I to dvojica, a prethodni svetski rekord srušila su trojica.

Kenijac Sebastijan Save istrčao je maraton za 1:59:30 i tako postavio novi rekord, ispred Jomzfa Kedželče iz Etiopije sa 1:59:41, odnosno Džejkoba Kiplima iz Ugande sa 2:00:28.

Watch Sabastian Sawe 🇰🇪 run 1:59:30 to destroy the Marathon World Record in London!!🤯🔥



First man ever to break 2 hours in a marathon.



2. Yomif Kejelcha 🇪🇹 1:59:41

3. Jacob Kiplimo 🇺🇬 2:00:28



All under the previous World Record.pic.twitter.com/g76PpMHkiG — Track & Field Gazette (@TrackGazette) 26. април 2026.

Save i ostali su zvanično nadmašili svetski rekord u maratonu od 2:00:35, koji je držao pokojni Kevin Kiptum sa Čikaškog maratona 2023. godine. Iako nije zvanično priznato od strane Svetske atletike, Eliud Kipčoge postao je prvi čovek koji je pretrčao maratonsku distancu za manje od dva sata, ostvarivši vreme 1:59:40.2 u Beču, a novi rekord bi trebalo da bude priznat.

Prethodno je Save osvojio titulu šampiona serije Svetskih mejdžor maratona (WMM) za 2025. godinu, nakon što je u istoj kalendarskoj godini pobedio i u Londonu i u Berlinu.

S druge strane, njegov rezultat 2:02:05 u Valensiji (2024) bio je u tom trenutku drugi najbrži debitantski maraton u istoriji, iza nastupa Kelvina Kiptuma iz 2022. godine.

Atletika definitivno više nikada neće biti ista!

Autor: Jovana Nerić