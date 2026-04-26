DOMINACIJA NA ATLETSKOJ SCENI! Ova žena je oborila svetski rekord za sva vremena!

Atletičarka iz Etiopije Tigst Asefa oborila je svetski rekord u maratonu u konkurenciji "samo žene", pošto je danas pobedila na Londonskom maratonu u vremenu dva sata, 15 minuta i 41 sekunda.

Asefa je danas oborila sopstveni svetski rekord (2:15:50), koji je postavila prošle godine na maratonu u Londonu, takođe. Ona je tako potvrdila dominaciju u svetskoj atletici kada je ova disciplina u pitanju.

— TNT Sports (@tntsports) 26. април 2026.

Drugo mesto na ovogodišnjem maratonu u Londonu osvojila je Helen Obiri iz Kenije (2:15:53), dok je treća bila njena sunarodnica Džojsilin Džepkosgei (2:15:55).

Asefa je vlasnica i drugog najboljeg rezultata ikada u trci zajedno sa muškarcima od 2:11:53 iz Berlina 2023, dok je apsolutni rekord u maratonu zajedno sa muškarcima 2:09:56 Rut Čepngetič iz Čikaga 2024.



Autor: Jovana Nerić