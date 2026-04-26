KOKO GOF BLISTA U MADRIDU: Kirstea pala posle velike borbe

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Christinne Muschi

Koko Gof se plasirala u osminu finala WTA turnira u Madridu, pobedivši Soranu Kirsteu u uzbudljivom meču.

Američka teniserka Koko Gof plasirala se u osminu finala WTA turnira u Madridu, pošto je u trećem kolu pobedila Rumunku Soranu Kirsteu 4:6, 7:5, 6:1.

Meč je trajao dva dva sata i 21 minut. Gof je treća teniserka sveta, dok se Kirstea nalazi na 26. mestu WTA liste.

Gof će u osmini finala igrati protiv Čehinje Linde Noskove kojoj je meč bez borbe zbog povrede predala Ruskinja Ljudmila Samsonova.

Plasman u osminu finala izborile su i Argentinka Solana Sijera i Amerikanka Kejti Meknali. Argentinka je u trećem bila bolja od Zejnep Sonmez iz Turske 0:6, 6:2, 6:3, a u osmini finala sastaće sa pobednicom duela između Belgijanke Eliz Mertens i Čehinje Karoline Pliškove.

Meknali je u trećem kolu pobedila Čehinju Kateržinu Sinjijakovu 6:3, 2:6, 7:6 (7:2). Amerikanka će u osmini finala igrati protiv pobednice duela između Džesike Pegule i Marte Kostjuk.

WTA turnir u Madridu se igra za nagradni fond od 8.235.540 evra.

Autor: Jovana Nerić

Ostali sportovi

AMERIKANKA SRUŠILA NAJBOLJU NA SVETU: Gof pobedila Sabalenku i plasirala se u finale završnog WTA turnira u Rijadu

Ostali sportovi

Koko Gof i Iga Švjontek obezbedile četvrtfinale Rolan Garosa

Ostali sportovi

SABALENKA TREĆI PUT NA TRONU MADRIDA: Beloruskinja srušila Koko Gof i osvojila titulu (FOTO)

Ostali sportovi

NADAL POSLE DRAME SLAVIO U MADRIDU: Rafa se mučio sa žilavim Argentincem, tročasovne muke protiv 91. tenisera sveta

Ostali sportovi

Olga Danilović pobedila Mekartni Kesler i plasirala se u osminu finala Hobarta

Ostali sportovi

NEMAC SE NAMUČIO, ALI SLAVIO POSLE PREOKRETA: Zverev u osmini finala turnira u Madridu