Zvanično! Juve se oglasio o statusu Vlahovića (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Gregorio Borgia

Najave iz Italije su dobile i zvaničnu potvrdu. Dušan Vlahović će biti u konkurenciji za večerašnji derbi Serije A, između Milana i Juventusa.

Bjankoneri su na X profilu objavili spisak svih fudbalera na koje računa šef stručnog štaba Lučano Spaleti.

Kako navode mediji u Italiji, ne očekuje se da srpski reprezentativac bude među starterima. To će biti verovatno Kenan Jildiz koji je takođe bio na pauzi.

U tekućoj sezoni, Vlahović je imao dosta problema sa povredama, pa je sve ukupno pauzirao četiri meseca. Na teren se vratio 21. marta. Protiv Sasuola je igrao 11 minuta, ali je onda preskočio naredne mečeve.

Podsetimo, nekadašnjem napadaču Partizana i Fiorentine na kraju sezone ističe ugovor, ali i dalje nije poznato da li će da ostane ili da menja klub.

Duel na "San Siru" će početi u 20.45, a uoči meča, Milan je na trećem mestu sa 66 bodova iz 33 utakmice. Juve je četvrti sa tri boda manje, tako da ima šansu da se izjednači.

Autor: Jovana Nerić

POVEZANE VESTI

Fudbal

POZNATO STANJE DUŠANA VLAHOVIĆA! Evo kada se srpski golgeter vraća na teren!

Fudbal

OVO NIKO NIJE OČEKIVAO! Veliki preokret u slučaju Dušana Vlahovića - totalni šok!

Fudbal

ŠTA SE DEŠAVA SA DUŠANOM VLAHOVIĆEM?! BIZARNA POVREDA srpskog asa: Evo kolika ga pauza čeka - ovo NIKAKO NIJE DOBRO!

Fudbal

VLAHOVIĆA NEMA KO DA MENJA: Komo juri istorisjki uspeh - prvu pobedu na gostovanju Juventusu posle punih 75 godina

Fudbal

Skandal i sramota: Vlahovića rasistički vređali navijači Fiorentine, Srbin želeo da napusti igru

Fudbal

TEŠKI DANI ZA DUŠANA VLAHOVIĆA: Srpski reprezentativac ovome nije nadao pre Svetskog prvenstva