CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN: Došao je i taj dan - počeo večiti derbi!

Fudbaleri Crvene zvezde od 18 sati na stadionu Rajko Mitić dočekuju Partizan u 179. večitom derbiju.

Izabranici Dejana Stankovića žele danas da obezbede devetu uzastopnu titulu, ukupno 37. u istoriji, a hoće li u tome uspeti ostaje nam da vidimo.

Zvezda je dobila prethodna dva derbija ove sezone (2:1 u Humskoj i 3:0 na Marakani), a u trećem joj je dovoljan i bod za novo šampionsko slavlje.

Sastavi Crvena zvezda: Mateus, Eraković, Veljković, Učena, Seol, Krunić, Elšnik, Avdić, Kostov, Katai, Arnautović. Partizan: Milošević, Roganović, Mitrović, Simić, Milovanović, Ugrešić, Dragojević, Sek, Vukotić, B. Kostić, Polter.

Zvezda u večiti derbi ulazi kao favorit i kvalitetniji tim u ovom momentu od Partizana, a za novu, devetu vezanu titulu, potreban im je makar jedan bod u predstojećem susretu.

Sa druge strane, ako je suditi po tradiciji, Partizanu se loše piše, pošto crno-beli na Marakani nu okviru domaćeg šampionata nisu slavili punih devet godina!

Poslednju pobedu Partizan je protiv Zvezde na njenom terenu ostvario 18. aprila 2017. godine rezultatom 3:1. Od tada, crno-beli imaju jedan trijumf u Ljutice Bogdana, ali u Kupu Srbije - 2019. godine (1:0).

Strelci za Partizan tada su bili Leonardo u dva navrata i Tavamba, dok je za Zvezdu pogodio Ričmond Boaći.

Dan pred utakmicu Srđan Blagojević je održao konferenciju za novinare.

"Svi mi moramo da čuvamo derbi. Nadam se da će tako biti i na 179. derbiju. Rezultat utakmice neće odlučivati ko će biti prvak. Takmičarski naboj i značaj ima sa naše strane, jer smo u tesnoj borbi sa Vojvodinom za drugo mesto. Samim tim naš motiv i motiv koji Zvezda ima... Naš mora da bude veći. Nema potrebe da objašnjavam ko je favorit. Favorit je Crvena zvezda, nema sumnje. Ne objašnjavam razloge. Neko ko je laik u poznavanju stanja u srpskom fudbalu i kako se kreće sve, može da tvrdi suprotno. Mi ne idemo na Zvezdin stadion sa belom zastavom, demo da se nametnemo i damo sve od sebe. Mi ne idemo sa stavom u kom se predajemo, bez obzira na to što je Zvezda favorit. Idemo sa stavom da želimo da izvučemo maksimum. Kako će biti ne znam", rekao je Blagojević.

Crveno-belima je dovoljan jedan bod da osvoje šampionsku titulu, a evo šta je pred meč rekao Dejan Stanković:

"Sezona je dugačka i svako se sudara sa povredama i sa kartonima, to je nešto normalno. Partizan je bio jesenji prvak, tako da su kvalitet sigurno pokazali. Jeste da je ekipa dosta mlada, ali kvalitet su uzeli, golove su davali. Ne bežim od toga da smo favoriti, imamo bodovnu prednost, radili smo mnogo da bismo do ovde došli. Svi koji smo se dali od početka januara, pa sve do ovog momenta. Ne bežimo i da je sutra momenat da potvrdimo titulu. Vidim natpise, kao da je lepše da se desi protiv Partizana. Ja kao trener i neko ko je odrastao u Zvezdi bih odradio to u prošloj utakmici. Kad imaš mogućnost, uzmeš je. Derbije sam i igrao, nekad je Partizan favorit, a Zvezda dobije, nekad obrnuto. Jedna nesmotrenost i nepažnja može da preokrene sve. Da bude lepo, da se uživa u igri, očekujem lep ambijent, jednu tvrdu i tešku utakmicu", rekao je Stanković na konferenciji za medije.

Autor: Jovana Nerić