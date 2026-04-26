ZVEZDA UBEDLJIVOM POBEDOM U DERBIJU OVERILA ŠAMPIONSKU TITULU! Crveno-beli razbili Partizan za veliko slavlje na Marakani!

Crvena zvezda je savladala Partizan rezultatom 3:0 u 179. okršaju večitih rivala. Ovom pobedom, crveno-beli su i matematički osigurali svoju devetu uzastopnu titulu šampiona Srbije, a 37. ukupno.

Iako je izabranicima Dejana Stankovića pre prvog zvižduka bio dovoljan i bod kako bi osigurali pehar, oni su overili titulu na najbolji mogući način, direktnom pobedom nad najvećim rivalom.

Uvodni minuti derbija protekli su u znaku visokog presinga Crvene zvezde. Agresivna prednja linija crveno-belih zadavala je ozbiljne glavobolje odbrani Partizana, koja se mučila da iznese loptu sa svoje polovine. Ipak, crno-beli su nakon početnog naleta uspeli da uspostave balans, pa se igra preselila na sredinu terena, gde se vodila bitka između dva šesnaesterca.

Prvo uzbuđenje stiglo je u 9. minutu, Kostić se našao u idealnoj poziciji nakon hirurški precizne duge lopte, ali je loš prijem u srcu kaznenog prostora pretvorio potencijalno vođstvo u propuštenu priliku. Kazna je zamalo stigla četiri minuta kasnije kada je Aleksandar Katai "promešao" odbranu rivala, efektno je izbacio Vukotića iz ravnoteže i šutirao iskosa, ali je Marko Milošević izvrsnom intervencijom zaustavio njegov pokušaj.

Bedem gostiju ipak je popustio u 16. minutu. Nakon prekida koji je izveo Seol, Katai je još jednom demonstrirao klasu, maestralno je primirio loptu, oslobodio se čuvara i poslao oštar prizemni pas na peteterac. Tamo se našao usamljeni Strahinja Eraković, kome nije bilo teško da rutinski prosledi loptu u nebranjenu mrežu za erupciju oduševljenja na tribinama!

Domaćin je nastavio da steže obruč. U 22. minutu Kostov je imao "dupli zicer", prvo je pokušao glavom, a potom i nogom na odbitak, ali je Milošević u oba navrata izašao kao pobednik iz tih duela. Opsada gola se nastavila i u 28. minutu kada je Avdić idealno centrirao, a Katai snažno šutirao glavom, no lopta je išla pravo u naručje raspoloženog čuvara mreže Partizana.

Finiš prvog poluvremena doneo je buđenje crno-belih. Pokušavali su Dragojević i Vukotić udarcima sa distance da iznenade golmana Zvezde, ali bez prave opasnosti. Ipak, najbolja prilika za izjednačenje viđena je u samoj sudijskoj nadoknadi, Dragojević je majstorski uposlio Kostića, koji iz povoljne situacije unutar kaznenog prostora šutira neprecizno, ostavivši minimalnu prednost crveno-belima pred odlazak na odmor.

Već u prvim napadima drugog poluvremena, Učena je najviše skočio nakon preciznog kornera koji je izveo Kostov, ali je njegov pokušaj glavom prohujao iznad prečke, ostavivši rezultat nepromenjenim.

Partizan je u 55. minutu imao kolosalnu priliku da kazni konfuziju u odbrani domaćih. Sevnula je kontra "pet na pet", a nakon nespretne reakcije Kataija u sopstvenom kaznenom šesnaestercu, lopta je pala pravo pred noge Bogdanu Kostiću na svega dva metra od gola. Ipak, kada su svi videli loptu u mreži, ukazao se Krunić, požrtvovanim klizećim startom u poslednjem deliću sekunde izbacio je loptu u korner i spasao siguran pogodak.

Novi talas neverice za navijače gostiju usledio je u 61. minutu. Polter je maestralno primirio dugu loptu i uposlio Kostića, koji odlaže povratni pas za usamljenog Ognjena Ugrešića. Iako je imao svo vreme ovog sveta na ivici šesnaesterca, Ugrešić je šutirao katastrofalno, poslavši loptu visoko preko gola i upropastivši najbolju šansu Partizana na utakmici.

U fudbalu kazna za promašaje stiže brzo i nemilosrdno, a to se potvrdilo sedam minuta kasnije. U 68. minutu, Kostov je ponovo uneo pometnju centaršutem u srce šesnaesterca, odbrana Partizana nije uspela da otkloni opasnost, a na odbijenu loptu natrčao je Avdić. Preciznim udarcem pocepao je mrežu za 2:0, čime je Zvezda praktično osigurala trijumf na ovom susretu.

Iako je pitanje pobednika praktično bilo rešeno, crveno-beli nisu spuštali gas, a konačna potvrda dominacije stigla je u 87. minutu. Bila je to akcija koja je ogolila sve slabosti u odbrani gostiju.

Elšnik je poslao hirurški preciznu loptu koja je "iscepala" defanzivnu liniju Partizana i pronašla Seola, koji se munjevito ubacio iz drugog plana. Katastrofalna reakcija i loše postavljanje Milovanovića ostavili su fudbalera Zvezde u idealnoj situaciji koji se lako ušunjao iza leđa zaspale odbrane crno-belih i hladnokrvnim udarcem smestio loptu u mrežu za konačnih i ubedljivih 3:0.

Završena je utakmica!

Crvena zvezda - Partizan: 3:0 (1:0)

90. minut - Igraće se još pet minuta sudijske nadoknade!

87. minut - GOOOOL!

Zvezda vodi 3:0! Seol je strelac!

Elšnik je hirurški preciznim dodavanjem 'izbacio' Seola, koji je iskoristio katastrofalno postavljanje Milovanovića. Seol se sjajno ubacio iza leđa odbrane crno-belih i hladnokrvno poslao loptu u mrežu.

83. minut - Ništa od crvenog kartona!

Iako je Milanović pokazao crveni karton Stefanu Mitroviću, glavni arbitar je nakon gledanja snimka poništio odkuku, pošto je video da štoper Partizana nije namerno igrao rukom, nego je pao na loptu posle duela sa Kostovim.

78. minut - Mateus brani!

Vukao je Sek loptu, ušao unutra i gađao dalji ugao, ali se Mateus ispružio koliko je mogao i odbranio taj udarac!

75. minut - Zvezda želi treći gol!

Krunić je prišao protivničkom šesnaestercu i šutirao po zemlji, a lopta je prošla tik pored desne stative!

68. minut - GOOOOL!Crvena zvezda je duplirala prednost!

61. minut - Katastrofalan šut Ugrešića!

Sjajno je Polter primio dugu loptu i uposlio Kostića, koji je odigrao povratnu za Ugrešića, a on je potpuno sam na 16 metara od gola šutirao veoma loše i uprskao odličnu priliku!

55. minut - Šansa za crno-bele!

Bila je to kontra "pet na pet", Katai je loše reagovao u svom šesnaestercu, lopta se odbila na nogu Bogdanu Kostiću na dva metra od gola, ali je Krunić uklizao i u poslednjem trenutku izbacio loptu u korner!

51. minut - Katai šalje loptu preko gola!

Imali su domaći fudbaleri slobodan udarac sa nekih 20 metara udaljenosti, Katai ga je izveo, ali je poslao loptu preko gola!

47. minut - Pokušaj Učene!

Kostov je izveo korner, a Učena je bio najviši u skoku i šutirao glavom, ali to nije bilo dovoljno precizno!

Počelo je drugo poluvreme!

Završeno je prvo poluvreme!

Crvena zvezda - Partizan: 1:0 (1:0)

45+1. minut - Sjajna šansa za Partizan!

Dragojević je sjajno uposlio Kostića koji je ušao u kazneni prostor Zvezde, ali je loše šutirao, pa promene rezultata nema!

42. minut - Pokušaj Vukotića!

Sada je i Vukotić šutirao iz velike udaljenosti, nije to bio loš pokušaj, ali je lopta proletela malo iznad prečke!

36. minut - Avdić dobija žuti karton!

Mladi fudbaler Zvezde je povlačio sa leđa Roganovića, nakon čega je dobio žuti karton!

30. minut - Pokušaj Dragojevića iz velike udaljenosti!

Oprobao je kapiten Partizana svoj udarac sa nekih 30 metara, ali je lopta završila u rukama Mateusa!

28. minut - Kakva šansa za Kataija...

Sjajan napad Crvene zvezde, Avdić je centrirao sa levog krila a Katai je naleteo i šutirao glavom, međutim, pravo u Miloševića!

22. minut - Umalo da bude 2:0!

Dve sjajne prilike za Kostova! Prvo je šutirao glavom, ali je Milošević odbranio njegov udarac, da bi Kostov naleteo na taj odbitak i ponovo šutirao, ali je i ovog puta golman crno-belih izašao kao pobednik!

18. minut - GOOOOOL! Zvezda vodi 1:0!

Strelac je Strahinja Eraković! Seol je izveo slobodan udarac, Katai je maestralno primio loptu, prevario čuvara i sa leve strane uputio pas po zemlji, a Strahinja Eraković je sa nekoliko metara potpuno neometan samo prosledio loptu u praznu mrežu Partizana!

16. minut - Žuti karton za Dragojevića!

Kapiten crno-belih je dobio žuti karton zbog oštrog starta na sredini terena!

13. minut - Prva šansa za Zvezdu!

Probio je Katai sjajno po levom boku, izbacio je Vukotića iz balansa i ušao u šesnaesterac Partizana, potom šutirao iskosa, ali je golman crno-belih Marko Milošević sjajno intervenisao!

9. minut - Loša reakcija Kostića!

Dobio je Kostić sjajnu dugu loptu u protivničkom šesnaestercu, ali je prvi kontakt sa istom bio loš, te je dobra šansa uprskana!

5. minut - Miran početak utakmice!

Oprezni su i jedni i drugi! Igra se odvija uglavnom na sredini terena...

1. minut - Počela je utakmica!

Crno-beli su prvi krenuli sa centra!

Sastavi Crvena zvezda: Mateus, Eraković, Veljković, Učena, Seol, Krunić, Elšnik, Avdić, Kostov, Katai, Arnautović. Partizan: Milošević, Roganović, Mitrović, Simić, Milovanović, Ugrešić, Dragojević, Sek, Vukotić, B. Kostić, Polter.

Zvezda u večiti derbi ulazi kao favorit i kvalitetniji tim u ovom momentu od Partizana, a za novu, devetu vezanu titulu, potreban im je makar jedan bod u predstojećem susretu.

Sa druge strane, ako je suditi po tradiciji, Partizanu se loše piše, pošto crno-beli na Marakani nu okviru domaćeg šampionata nisu slavili punih devet godina!

Poslednju pobedu Partizan je protiv Zvezde na njenom terenu ostvario 18. aprila 2017. godine rezultatom 3:1. Od tada, crno-beli imaju jedan trijumf u Ljutice Bogdana, ali u Kupu Srbije - 2019. godine (1:0).

Strelci za Partizan tada su bili Leonardo u dva navrata i Tavamba, dok je za Zvezdu pogodio Ričmond Boaći.

Dan pred utakmicu Srđan Blagojević je održao konferenciju za novinare.

"Svi mi moramo da čuvamo derbi. Nadam se da će tako biti i na 179. derbiju. Rezultat utakmice neće odlučivati ko će biti prvak. Takmičarski naboj i značaj ima sa naše strane, jer smo u tesnoj borbi sa Vojvodinom za drugo mesto. Samim tim naš motiv i motiv koji Zvezda ima... Naš mora da bude veći. Nema potrebe da objašnjavam ko je favorit. Favorit je Crvena zvezda, nema sumnje. Ne objašnjavam razloge. Neko ko je laik u poznavanju stanja u srpskom fudbalu i kako se kreće sve, može da tvrdi suprotno. Mi ne idemo na Zvezdin stadion sa belom zastavom, demo da se nametnemo i damo sve od sebe. Mi ne idemo sa stavom u kom se predajemo, bez obzira na to što je Zvezda favorit. Idemo sa stavom da želimo da izvučemo maksimum. Kako će biti ne znam", rekao je Blagojević.

Crveno-belima je dovoljan jedan bod da osvoje šampionsku titulu, a evo šta je pred meč rekao Dejan Stanković:

"Sezona je dugačka i svako se sudara sa povredama i sa kartonima, to je nešto normalno. Partizan je bio jesenji prvak, tako da su kvalitet sigurno pokazali. Jeste da je ekipa dosta mlada, ali kvalitet su uzeli, golove su davali. Ne bežim od toga da smo favoriti, imamo bodovnu prednost, radili smo mnogo da bismo do ovde došli. Svi koji smo se dali od početka januara, pa sve do ovog momenta. Ne bežimo i da je sutra momenat da potvrdimo titulu. Vidim natpise, kao da je lepše da se desi protiv Partizana. Ja kao trener i neko ko je odrastao u Zvezdi bih odradio to u prošloj utakmici. Kad imaš mogućnost, uzmeš je. Derbije sam i igrao, nekad je Partizan favorit, a Zvezda dobije, nekad obrnuto. Jedna nesmotrenost i nepažnja može da preokrene sve. Da bude lepo, da se uživa u igri, očekujem lep ambijent, jednu tvrdu i tešku utakmicu", rekao je Stanković na konferenciji za medije.

Autor: Jovana Nerić