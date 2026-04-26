UŽASNA VEST ZA PARTIZAN PRED VEČITI DERBI! Crno-beli bez jednog od najboljih igrača izlaze na megdan Zvezdi

Izvor: Kurir.rs

Novi problem za Partizan pred početak 179. večitog derbija - neće igrati Saša Zdjelar.

Zdjelar nije uspeo da se oporavi od virusa i temperature, sa kojom je igrao protiv Vojvodine u Novom Sadu, tako da je ispao iz kombinacije za tim za današnji meč.

Zdjelar je jedan od malobrojnih igrača aktuelnog sastava Partizana koji zna kako se pobeđuje Crvena zvezda, tako da je i iz tog ugla gledano njegovo odsustvo veliki udarac u planove crno-belih.

Izostanak iskusnog fudbalera izazvaće pomeranje u timu, tako da će, verovatno, Ognjen Ugrešić biti u ulozi drugog zadnjeg veznog pored Vanje Dragojevića, ispred njih će biti Milan Vukotić, a na levo krilo će ići Bogdan Kostić.

Autor: A.A.

