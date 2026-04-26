VEROVALI ILI NE, JOKIĆU JE NEKO UKRAO GAĆE POSLE PORAZA OD MINESOTE! Srbin ostao bez donjeg veša, evo šta ga je zateklo u svlačionici!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/David Zalubowski

Denver Nagetsi upisali su još jedan poraz od Minesote i Timbervulvsi su posle trijumfa rezultatom 112:96 stigli do prednosti od 3:1 u seriji.

Koliko je loš Denver bio na ovom meču najbolje govori to da je Minesota celo drugo poluvreme igrala bez dvojice veoma važnih igrača - Entonija Edvardsa i Dontea Divićenca.

Nikola Jokić meč je završio na granici tripl-dabla sa 24 poena, 15 skokova i devet asistencija, ali to nije bilo dovoljno da se izbegne poraz.

Posle utakmice desio se potpuno bizaran incident, Nikola Jokić je ostao bez donjeg veša. Kako prenosi ugledni novinar „Athletic-a“ Džejson Kvik, centar Denvera se u svlačionici požalio da mu je neko ukrao gaće, dok je uznemireno pokušavao da ih pronađe.

Bio je u potpunom šoku i neverici, ali uprkos frustraciji, na kraju nije uspeo da uđe u trag svojoj opremi.

Autor: Jovana Nerić

