VEROVALI ILI NE, JOKIĆU JE NEKO UKRAO GAĆE POSLE PORAZA OD MINESOTE! Srbin ostao bez donjeg veša, evo šta ga je zateklo u svlačionici!

Denver Nagetsi upisali su još jedan poraz od Minesote i Timbervulvsi su posle trijumfa rezultatom 112:96 stigli do prednosti od 3:1 u seriji.

Koliko je loš Denver bio na ovom meču najbolje govori to da je Minesota celo drugo poluvreme igrala bez dvojice veoma važnih igrača - Entonija Edvardsa i Dontea Divićenca.

Nikola Jokić meč je završio na granici tripl-dabla sa 24 poena, 15 skokova i devet asistencija, ali to nije bilo dovoljno da se izbegne poraz.

Posle utakmice desio se potpuno bizaran incident, Nikola Jokić je ostao bez donjeg veša. Kako prenosi ugledni novinar „Athletic-a“ Džejson Kvik, centar Denvera se u svlačionici požalio da mu je neko ukrao gaće, dok je uznemireno pokušavao da ih pronađe.

Someone stole Nikola Jokic underwear while he showered after the Nuggets game 4 loss to the Timberwolves, per @jwquick



“‘Someone stole my underwear’ Jokić announced, part alarmed, part panicked, part irritated. He looked up, down, to the left, to the right, bewildered,… pic.twitter.com/cpyUL9m28H — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) 26. април 2026.

Bio je u potpunom šoku i neverici, ali uprkos frustraciji, na kraju nije uspeo da uđe u trag svojoj opremi.



Autor: Jovana Nerić