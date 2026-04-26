ZVEZDAN TERZIĆ OTVORIO ŠAMPANJAC: Generalni direktor Zvezde sa saradnicima nazdravio devetoj uzastopnoj tituli crveno-belih!

Crvena zvezda je savladala Partizan rezultatom 3:0 u 179. okršaju večitih rivala.

Ovom pobedom, crveno-beli su i matematički osigurali svoju devetu uzastopnu titulu šampiona Srbije, a 37. ukupno.

Iako je izabranicima Dejana Stankovića pre prvog zvižduka bio dovoljan i bod kako bi osigurali pehar, oni su overili titulu na najbolji mogući način, direktnom pobedom nad najvećim rivalom.

Nakon meča usledila je velika proslava igrača i navijača crveno-belih, a generalni direktor Crvene Zvezde Zvezdan Terić otvorio je šampanjac i nazdravio sa saradnicima devetoj uzastopnoj tituli crveno-belih, a njegovoj ukupno desetoj od kada je 2014 godine došao na čelo kluba.

