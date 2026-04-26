KATAI I IVANIC SU MOJA MLAĐA BRAĆA! Stanković otvorio dušu posle nove titule sa Zvezdom...

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Partizan rezultatom 3:0 u u utakmici 33. kola Superlige Srbije.

Ovom pobedom, crveno-beli su i matematički osigurali svoju devetu uzastopnu titulu šampiona Srbije, a 37. ukupno.

Iako je izabranicima Dejana Stankovića pre prvog zvižduka bio dovoljan i bod kako bi osigurali pehar, oni su overili titulu na najbolji mogući način, direktnom pobedom nad najvećim rivalom.

Na konferenciji za medije posle meča govorio je trener crveno-belih Dejan Stanković.

"Ostvario sam kao trener het trik i kao igrač u jednoj sezoni protiv Partizana. Čestitam momcima, od januara do sada su bili lojalni, nisu odustajali ni milimetar. Sva zahvalnost njima. Čestitke Milojeviću, pola titule je njegovo. Čestitam klubu, sistematski rad, organizacija, jaka struktura. Imam podršku i imam poverenje. Čestitam navijačima, to je i njihova titula. Lako je biti trener Zvezde", rekao je Stanković i nastavio:

"Utakmica mozda na momente nije bila lepa ali me zanimao cilj, a to je bila titula na našem stadionu protiv naseg najveceg rivala

Čestitam Srđi, imao je dosta kadrovskih problerma. Izašli su hrabro, bilo je uzivanje igrati protiv njega. Nadam se da cemo i sledece sezone ukrstiti koplja."

Stanković je posebno srećan što su defanzivci postizali golove na ovom meču.

"Drago mi je sto su odbrambeni igraci dali gol, Strahinja debitanstki, Seol primer pravog profesionalca. Avdić pred njim je ozbiljna karijera. Da podsetim na stare lisce, izneli su ovo prvenstvo. Mnogo lepo je bilo, ali ide se dalje, sledi polufinale kupa, želim da osvojim sve i da polako spremam sledeću sezonu."

Ponovo bi se vratio u Zvezdu.

"Povratak, opet bih se vratio jednog dana. Ovo sto se ovde doživi, vredi. U mom klubu, mom gradu... Zagrljaj sa kataijem i ivanićem. Taj odnos koji imam sa njima, to je prijateljstvo. Kada sam otišao iz Zvezde ostali smo u kontaktu. Zadovoljstvo je raditi s njima. Taj elan Kataija na treninzima i to kako on igra, teško da će Zvezda imati takvog igrača uskoro. Sale i MIćko, to su moja mlađa braća."

Upitan je za Džeja Enema.

"Vidim ga u sadasnjosti, konkurentan je za prvih 11. Želja, volja da da gol, to mi se sviđa. Ne znam da li će ostati, ako ostane onda je veliko pojacanje. Rano je i nezahvalno govoriti o igračima za koje bih voleo da ostanu. Ima još mesec dana, polufinale kupa."

Šta je bilo najteže na putu do titule i kako komentariše proslavu gola Erakovića.

"Imali smo minus jedan. Svesni smo svoje jačine ali je trebalo to zategnuti. Može da se desi pad, ali smo brzo uspeli da dođemo sebi. Prezadovoljan sam."

"Eraković. Gde će da trči nego kod mene? Čupa je fenomenalan momak. Ponosan sam što sam deo njegove karijere. To je trk za prošla vremena. Stvarno dišemo i živimo kao jedan.Imam sa svima kristalno jasan odnos. Uživao sam i želim još da uživam", zaključio je Dejan Stanković.

