UEFA odredila sudije za polufinale Lige šampiona: Švajcarac će biti 'šef' Špancima

Švajcarac Sandro Šerer biće glavni sudija na prvoj utakmici polufinala Lige šampiona između Pari Sen Žermena i Bajerna, saopštila je Evropska fudbalska unija (UEFA).

Pomoćne sudije biće Anhel Nevado i Gvadalupe Poras Ajuso iz Španije. UEFA je za četvrtog sudiju odredila Hesusa Hila Manzana, dok će u VAR sobi biti takođe Španci Karlos del Sero Grande i Giljermo Kvadra Fernandez.

Prvi meč polufinala između PSŽ-a i Bajerna biće odigran u utorak od 21 čas u Parizu, dok je revanš na programu 6. maja u Minhenu.

U drugom polufinalu sastaju se Atletiko Madrid i Arsenal. Prvi meč biće odigran 29. aprila u Madridu, dok je revanš duel na programu 5. maja u Londonu.



Autor: Jovana Nerić