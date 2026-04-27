LUDNICA U SVLAČIONICI! Isplivao snimak slavlja crveno-belih posle pobede u derbiju i osvajanja šampionske titule! (VIDEO)

Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su svoju devetu uzastopnu titulu prvaka Srbije, pošto u utakmici 33. kola Super lige Srbije pobedili gradskog rivala, ekipu Partizana 3:0, i stekli nedostižnu bodovnu prednost na tabeli državnog prvenstva.

Nakon trijumfa nad najvećim rivalom usledilo je ludo slavlje. Klub je na društvenim mrežama objavio snimak iz svlačionice, gde se može videti prava erupcija emocija – pesma, zagrljaji i nezaobilazno polivanje vodom.

Igrači su u glas pevali klupske pesme, dok je stručni štab, predvođen trenerom Dejanom Stankovićem, takođe bio u centru slavlja. Atmosfera je jasno pokazala koliko ova titula znači svima u klubu, posebno jer je potvrđena pobedom u najvažnijoj utakmici domaćeg fudbala.

Zvezda je tokom cele sezone dominirala i zasluženo stigla do novog trofeja, a trijumf u derbiju bio je samo kruna sjajne godine. Navijači su već na tribinama započeli slavlje, koje se kasnije prenelo i u svlačionicu.

Objavljeni snimak brzo je postao viralan, a komentari podrške i čestitke stižu sa svih strana.

Crveno-beli su još jednom potvrdili status najdominantnijeg tima u domaćem prvenstvu i najavili da nemaju nameru da se zaustave

Autor: Jovana Nerić