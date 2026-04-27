AKTUELNO

Fudbal

PRVE REAKCIJE LJAJIĆA I MIJATOVIĆA POSLE DEBAKLA U DERBIJU: Fudbaleri napustili stadion bez reči, a funkcioneri...

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Funkcionerima Partizana nije bilo do priče.

Posle teškog debakla u večitom derbiju protiv Crvene zvezde, fudbalerima i funkcionerima Partizana nije bilo do priče.

Podsetimo, fudbaleri Crvene zvezde osvojili su svoju devetu uzastopnu titulu prvaka Srbije, pošto u utakmici 33. kola Super lige Srbije pobedili gradskog rivala, ekipu Partizana 3:0, i stekli nedostižnu bodovnu prednost na tabeli državnog prvenstva.

Foto: Tanjug/amir hamzagić

Posle meča, u kome su potučeni do nogu, fudbaleri Partizana su stadion Zvezde napustili bez izjava. Samo su pogli glave i otišli bez reči, dok su čelni ljudi kluba Rasim Ljajić i Predrag Mijatović izustili samo po rečenicu.

"Šta da kažem, Zvezda je bila bolja" rekao je Rasim Ljajić za "Sportski žurnal" dok je napuštao svečanu ložu stadiona "Rajko Mitić".

Još kraći je bio njegov kolega Predrag Mijatović.

"Nemam šta da kažem".

Autor: Jovana Nerić

#Derbi

#FK Partizan

#Predrag Mijatović

#Rasim Ljajić

#fudbal

POVEZANE VESTI

