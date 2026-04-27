NBA LIGA SE TRESE Svi govore o prokletsvu jednog posebnog broja na dresu

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Pixabay.com

Šta se ovo dešava?

Donte Divinćenco iz Minesota Timbervulvsa pokidao je Ahilovu tetivu...

U prethodnoj godini čak četvorica NBA košarkaša su iskusili ovu tešku povredu noge. Pre beka Vulvsa, na dugu pauzu su morali Demijan Lilard (u to doba igrač Milvoki Baksa), Džejson Tejtum (Boston Seltiks) i Tajris Halibarton (Indijana Pejsers).

Svaki od spmenute četvorice igrača koji su pokidali Ahilovu tetivu nosi broj 0 na dresovima!?

Američki mediji su već počeli da govore o “ukletom dresu”.

Pritom, u tri prethodna navrata, timovi igrača koji su se povredili su izgubili plej-of seriju. Minesota je na dobrom putu da prekine taj crni niz, budući da tim Krisa Finča vodi 3-1 u seriji protiv Denver Nagetsa.

Italijana čeka duga pauza, to je sigurno...

Autor: Jovana Nerić

