DRAMA U LOS ANĐELESU ZBOG DONČIĆA! Oporavak ipak ne ide po planu! Isplivale nove informacije o Luki!

Pitanje je kada će jedan od ključnih igrača ponovo biti spreman da pomogne timu na terenu.

Nove informacije o stanju povrede Luke Dončića ozbiljno su zabrinule navijače - oporavak ne teče željenim tempom i njegov povratak na parket i dalje je neizvestan.

Prema navodima novinara ESPN-a Dejva Mekmenamina, slovenački superstar još uvek nije započeo treninge sa punim intenzitetom nakon istegnuća zadnje lože. To praktično znači da još uvek nije spreman za povratak u takmičarski ritam.

Podsetimo, Slovenac je neposredno pred start plej-ofa doživeo neugodnu povredu zadnje lože i prve prognoze bile su prilično pesimistične. Kako bi ubrzao oporavak, odobrenje kluba, odmah je napustio LA i otišao u Madrid, gde je radio sa čuvenim stručnjakom Samuelom Kastiljom, bivšim kondicionim trenerom Reala. Tokom boravka primao je terapije i injekcije u povređeni deo noge.

Nakon njegovog povratka iz Evrope spekulisalo se da bi mogao da se vrati već tokom prve runde plej-ofa, ali sada je jasno da taj scenario nećemo gledati.

Pored Dončića, van stroja je i Ostin Rivs. Obojica su zbog povreda propustila mečeve prve runde sa Hjuston Roketsima, ali uprkos njihovim izostancima Lejkersi su uspeli da ostvare veliku prednost u seriji 3:1.

Ukoliko potvrde prolaz dalje, u polufinalu ih očekiju okršaji sa boljim iz serije između Oklahome i Finiksa, gde Tanderi ubedljivo vode sa 3:0.

