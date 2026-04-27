Srpski treneri u elitnoj bokserskoj akademiji - stvara se temelj za novu eru šampiona!

U jeku ambicioznog razvoja srpskog boksa, Savez Srbije predvođen predsednikom Nenad Borovčanin povukao je strateški potez koji će imati dugoročan uticaj na stvaranje vrhunskih šampiona. Grupa odabranih trenera upućena je na prestižnu obuku u čuveni BK Torpedo iz Moskve – simbol vrhunske škole boksa koja traje punih 86 godina.

Srpsku delegaciju činili su istaknuti stručnjaci: Petar Damjanović (BK Petros), Jensen Ferati (BK Metalac), Miodrag Radić (BK Crvena zvezda), Nedeljko Tešanović (BK Obrenovac), Dušan Kosmovski (BK Kalist) i Milivoje Čerović (BK Pinki), koji su od 19. do 27. aprila prošli intenzivan program usavršavanja u jednoj od najrespektabilnijih bokserskih institucija sveta.

Ujedno, pored obuke trenera, trening kamp su prošli bokserka Nina Damjanović i tri srpska boksera Ostoja Drulović, David Simić i Ognjen Staletović.

Pod vođstvom legendarnog trenera Oleg Menšikov, srpski stručnjaci imali su priliku da usvoje savremene metode rada, unaprede pristup treninzima i razmene iskustva sa vrhunskim profesionalcima, što predstavlja ogroman iskorak za domaći boks.

Kako je i najavio Borovčanin, upravo će moskovski „Torpedo“ postati ključna baza za kontinuiranu edukaciju srpskih trenera – temelj na kojem će se graditi budući uspesi i stvarati nova generacija šampiona spremnih za najveće svetske izazove.

Ovaj potez jasno potvrđuje da Srbija ne prepušta ništa slučaju – znanje, sistem i vrhunska obuka postaju glavno oružje u borbi za svetski vrh.

Autor: Jovana Nerić