ŠAMPIONKE PONOVO NA OKUPU! Odbojkašice Srbije krenule po svetski vrh: Evo ko je na spisku i kada igramo u BEOGRADU!

Izvor: Pink.rs/Beta, Foto: Tanjug AP/Alessandra Tarantino

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije zvanično je započela misiju u ovogodišnjoj Ligi nacija! Naše odbojkašice okupile su se danas u Beogradu, gde će pod dirigentskom palicom Branka Kovačevića (koji menja Zorana Terzića do njegovog dolaska) brusiti formu za jedno od najprestižnijih svetskih takmičenja.

KO JE NA PROZIVCI?

Zbog klupskih obaveza i završnica prvenstava širom Evrope, reprezentacija će se kompletirati u hodu. Na prvom treningu pojavile su se:

- Tehničar: Ana Jakšić

- Korektori: Vanja Bukilić, Tara Taubner, Anja Zubić

- Libero: Stefana Pakić

- Blokeri: Minja Osmajić, Ljubica Milojević, Ana Malešević (sutra stiže Maja Aleksić)

- Primači: Aleksandra Uzelac, Mina Mijatović, Nina Čajić, Nađa Antonović

PUT OKO SVETA I SPEKTAKL U BEOGRADU

Naše devojke očekuje naporan put, ali i mečevi pred domaćom publikom. Srbija će ukupno odigrati 12 utakmica kroz tri sedmice:

1. sedmica – Nanđing (Kina):

jun (09.00): Srbija – Tajland

jun (13.30): Srbija – Poljska

jun (13.30): Srbija – Kina

jun (09.00): Srbija – Belgija

2. sedmica – Filipini:

jun (14.00): Srbija – Japan

jun (14.00): Srbija – Italija

jun (10.00): Srbija – Dominikanska Republika

jun (06.00): Srbija – SAD

3. sedmica – BEOGRADSKA ARENA:

jul (20.00): Srbija – Bugarska

jul (20.00): Srbija – Francuska

jul (20.00): Srbija – Nemačka

jul (20.00): Srbija – Holandija

BORBA ZA FINALE U MAKAU

Nakon 12 odigranih mečeva, sedam najboljih reprezentacija (uz domaćina Kinu) izboriće plasman na Finalni turnir u Makau, koji je na programu od 22. do 26. jula. S obzirom na to da su naše odbojkašice u samom svetskom vrhu, ambicije su, kao i uvek, najviše!

