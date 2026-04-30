ŠAMPIONKE PONOVO NA OKUPU! Odbojkašice Srbije krenule po svetski vrh: Evo ko je na spisku i kada igramo u BEOGRADU!

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije zvanično je započela misiju u ovogodišnjoj Ligi nacija! Naše odbojkašice okupile su se danas u Beogradu, gde će pod dirigentskom palicom Branka Kovačevića (koji menja Zorana Terzića do njegovog dolaska) brusiti formu za jedno od najprestižnijih svetskih takmičenja.
KO JE NA PROZIVCI?
Zbog klupskih obaveza i završnica prvenstava širom Evrope, reprezentacija će se kompletirati u hodu. Na prvom treningu pojavile su se:
- Tehničar: Ana Jakšić
- Korektori: Vanja Bukilić, Tara Taubner, Anja Zubić
- Libero: Stefana Pakić
- Blokeri: Minja Osmajić, Ljubica Milojević, Ana Malešević (sutra stiže Maja Aleksić)
- Primači: Aleksandra Uzelac, Mina Mijatović, Nina Čajić, Nađa Antonović
PUT OKO SVETA I SPEKTAKL U BEOGRADU
Naše devojke očekuje naporan put, ali i mečevi pred domaćom publikom. Srbija će ukupno odigrati 12 utakmica kroz tri sedmice:
1. sedmica – Nanđing (Kina):
jun (09.00): Srbija – Tajland
jun (13.30): Srbija – Poljska
jun (13.30): Srbija – Kina
jun (09.00): Srbija – Belgija
2. sedmica – Filipini:
jun (14.00): Srbija – Japan
jun (14.00): Srbija – Italija
jun (10.00): Srbija – Dominikanska Republika
jun (06.00): Srbija – SAD
3. sedmica – BEOGRADSKA ARENA:
jul (20.00): Srbija – Bugarska
jul (20.00): Srbija – Francuska
jul (20.00): Srbija – Nemačka
jul (20.00): Srbija – Holandija
BORBA ZA FINALE U MAKAU
Nakon 12 odigranih mečeva, sedam najboljih reprezentacija (uz domaćina Kinu) izboriće plasman na Finalni turnir u Makau, koji je na programu od 22. do 26. jula. S obzirom na to da su naše odbojkašice u samom svetskom vrhu, ambicije su, kao i uvek, najviše!
Autor: D.S.