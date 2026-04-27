UEFA PRESEKLA: Poznato ko sudi spektakl u Madridu – Holanđanin deli pravdu Atletiku i Arsenalu!

Evropska fudbalska unija (UEFA) odredila je sudije za prve mečeve polufinala Lige šampiona, a čast da deli pravdu u jednom od najiščekivanijih duela sezone pripala je iskusnom holandskom arbitru.

Dani Makeli biće glavni sudija prvog meča polufinala Lige šampiona između fudbalera Atletika i Arsenala, koji se igra u sredu od 21 čas na stadionu "Metropolitano" u Madridu.

Makeli stiže sa kompletnom holandskom šestorkom. Uz aut linije pomagaće mu asistenti Hesel Stegstra i Jan de Vris, dok je uloga četvrtog arbitra poverena Serdaru Guzubujuku. Za mirnu situaciju i provere u VAR sobi biće zaduženi Denis Higler (glavni VAR sudija) i Pol van Bekel (pomoćnik).

Ovaj izbor UEFA garantuje visok kriterijum suđenja za meč koji mnogi vide kao "finale pre finala", s obzirom na stilove igre koje forsiraju Dijego Simeone i Mikel Arteta.

Autor: D.S.