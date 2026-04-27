Beograde, spremi se - stiže UFC! Najjača organizacija na svetu objavila datum dolaska u Srbiju! (FOTO)

UFC, vodeća svetska organizacija u mešovitim borilačkim veštinama, u saradnji sa MMA savezom Srbije najavila je svoj debitantski događaj u Beogradu u subotu 1. avgusta u Beogradskoj Areni.

UFC "FIGHT NIGHT BELGRADE“ obećava spektakularan program sa vrhunskim borbama svetske klase, prikazujući elitu borilačkog sporta uz nezaboravnu zabavu uživo. Kao jedna od najiščekivanijih stanica u UFC kalendaru za 2026. godinu, ovaj događaj će navijačima u Srbiji pružiti dugo iščekivane mečeve i nezaboravno iskustvo.

Srpski sportisti uveliko ostavljaju trag u UFC-u. Rangiran kao 13. izazivač u velter kategoriji Uroš Medić ima skor od 13 pobeda i 3 poraza, dok Duško Todorović koji je ugovor zaslužio kroz „Dejna Vajt Konteneder Seriju“, donosi skor 13-6 i svestran stil u srednju kategoriju.

Aleksandar Rakić rangiran kao 12. izazivač poluteške kategorije, rođen u Beču u srpskoj porodici predstavlja iskusnu silu u oktagonu. Zajedno oni su dokaz dubine i kvaliteta srpskih MMA veština na globalnoj sceni.

Luka Nikolić, predsednik MMA saveza Srbije, ocenio je dolazak UFC-a kao ogroman korak napred i krunu višegodišnjeg rada.

MMA je postao prestižan i zvanično priznat sport u Srbiji, a naši sportisti su stekli poštovanje koje zaslužuju. Dovođenjem UFC-a u Beograd želimo da pokažemo svetu koliko Srbija čvrsto stoji uz MMA zajednicu. Naši navijači i borci donose energiju koja je zaista jedinstvena i kroz ovo partnerstvo spremni smo da ovaj sport podignemo na nove visine. Luka Nikolić

Na drugoj strani, Dejna Vajt, predsednik i izvršni direktor UFC-a, je istakao da je strast evropskih navijača neverovatna i da jedva čeka debi u Beogradu.

Oduvek sam želeo da dovedem UFC u svaki kutak sveta,a Srbija je naša sledeća stanica. Priredićemo borbe vrhunske klase! Vidimo se tamo. Dejna Vajt

Autor: A.A.