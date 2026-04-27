SADA JE I ZVANIČNO: Napustio Partizan, evo gde nastavlja karijeru!

Finski košarkaš Mika Murinen i zvanično je napustio Partizan.

Doskorašnji krilni centar Partizana potpisao je za Arkanzas i naredne godine će igrati koledž košarku.

Finnish 7-footer Miikka Muurinen committed to Arkansas basketball on Monday, bringing the Razorbacks' 2026 class to a No. 1 national ranking by ESPN. More: https://t.co/bZ2ZpeB1IZ pic.twitter.com/Mibulr6s2Y — WholeHogSports.com (@wholehogsports) 27. април 2026.

Murinen je početkom sezone 2025/2026 stigao u Partizan kao dečak koji je srušio Srbiju na Evropskom prvenstvu i koji bi mogao da bude nova velika “stvar” evropske košarke. Ipak, leteći Finac se nije snašao u Humskoj i nedugo nakon što je u klub došao Đoan Penjaroja, napustio je Beograd.

Ovo su dobre vesti za Partizan koji će tako prihodovati novac na ime obeštećenja za Murinena.

