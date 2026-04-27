KLUB OBJAVIO TAČNU MODRIĆEVU DIJAGNOZU: Luka operisan, ovo su svi detalji

Modrić je završio sezonu u Milanu, a ostaje otvoreno da li će biti potpuno spreman za Mundijal.

Fudbaler Milana i hrvatske reprezentacije, Luka Modrić, operisan je u popodnevnim časovima posle povrede zadobijene u nedelju uveče.

Modrić je u derbiju protiv Juventusa stradao posle sudara glavama sa Manuelom Lokatelijem.

Hrvatski as je operisan u milanskoj klinici "La Madonina", a zahvat je obavio tim doktora Luke Autelitana, uz prisustvo lekara FK Milan.

Po završetku operacije koja je počela oko 16 časova, oglasio se klub.

"Operacija je bila potrebna za lečenje složenog, višefragmentnog preloma leve zigomatične kosti. Operacija, koju je izveo tim doktora Luke Autelitana bila je potpuno uspešna", objavio je FK Milan.

Ono što najviše brine hrvatske navijače, jeste da li će Modrić biti potpuno spreman za predstojeće Svetsko prvenstvo. Do prve utakmice Hrvatske, i to 17. juna protiv Engleske, ostalo je još 50 dana.

"Želimo Luki brz oporavak uoči Svetskog prvenstva u fudbalu", dodaje se u saopštenju kluba, koje bar donekle skida neizvesnost.

U početku se činilo da ništa nije preozbiljno. Italijanski mediji navode kako medicinska služba Milana nije Modrića odmah odvezla u bolnicu. Međutim, povreda se pokazala daleko težom. Testovi obavljeni dan nakon derbija koji je završio bez golova, otkrili su prelom jagodične kosti i Modrić je morao na operaciju, što znači da je njegova sezona u Milanu završila.

