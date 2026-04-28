VELIKI SKANDAL DRMA FUDBAL: Sudija koji je trebao da sudi evropsku utakmicu uhapšen u Engleskoj, optužen da je napastvovao dečaka

Veliki skandal drma UEFA! Kako prenosi engleski San, fudbalski sudija koji je doputovao u Englesku da sudi evropski meč prošle nedelje, uhapšen je pod šokantnim optužbama da je navodno seksualno napastvovao dečaka!

UEFA sudija, čiji identitet nije otkriven, optužen je za neželjeno dodirivanje i pokušaj da namami tinejdžera u svoju hotelsku sobu pre evropskog meča.

Policija je pokrenula istragu nakon što je sudija, strani državljanin, otišao da sudi utakmicu sredinom nedelje, a uhapšen je pred šokiranim zvaničnicima UEFA kada se vratio.

- Navodno je počeo da razgovara sa dečakom u javnom delu hotela. Optužen je da je dodirivao i pipkao dečaka protiv njegove volje i pokušao da ga namami u svoju sobu - naveo je izvor za San.

Prema istom izvoru, dečak ili njegov prijatelj prijavili su incident policiji dok je osumnjičeni otišao da sudi utakmicu, kada se vratio u hotel iste večeri, čekala ga je policija, koja ga je uhapsila i upoznala sa njegovim pravima.

Sudija je potom ispitan, posle čega je pušten uz kauciju.

Policija bi mogla da zatraži njegovo izručenje Velikoj Britaniji, ukoliko protiv njega bude podignuta optužnica.

Sudija je bio jedan od stotina kandidata predviđenih za rad na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu.

FIFA je saopštila da neće biti razmatran za bilo koje njihovo takmičenje dok istraga traje.

- Sa velikom zabrinutošću pratimo situaciju. U međuvremenu, zvaničnik neće biti delegiran za utakmice pod okriljem UEFA -

Metropoliten policija saopštila je da je muškarac u tridesetim godinama pušten uz kauciju dok traje istraga povodom prijave o seksualnom napadu na tinejdžera.

Autor: Marija Radić