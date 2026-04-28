JOKIĆ I DENVER UNIŠTILI MINESOTU! Totalna dominacija tima iz Kolorada, Srbin još jednom PISAO ISTORIJU! (VIDEO)

Denver Nagetsi ubedljivo su savladali Minesota Timbervulvse sa 125:113 u petom meču plej-of serije NBA lige i smanjili su na 3:2 u ukupnom rezultatu.

Čekalo se u puna četiri meča da Denver odigra pravi meč plej-ofa, kakav zna i može. Vredelo je dočekati, pošto su Nagetsi zaista razbili Minesotu Timbervulvs rezultatom 125:113 i tako smanjili zaostatak u seriji na 3-2. "Bol Arena" prijala je domaćinu, koji mora još dva puta da odigra ovako i koji još uvek čeka tačan termin šestog duela u Mineapolisu.

"Vukovi" će do kraja serije biti bez Entonija Edvards, to važi i za Dontea DiVinćenca, koji je doživeo još težu povredu i sigurno završio sezonu i mnogi su mišljenja da Denver ne sme da ispadne od rivala u takvom odnosu snaga.

Ipak, Nagetsi imaju svojih problema, Arona Gordona nije bilo na parketu, iako se zagrevao u hali, a Pejton Votson je velika misterija i i dalje svi čekaju njegov povratak.

Elem, kada je sama utakmica u pitanju, Nikola Jokić je došao do tripl-dabla, prvog u plej-ofu ove godine sa 27 poena, 12 skokova i 16 assitencija i tako zaboravio nekoliko loših prethodnih okršaja. Sada je imao i podršku saigrača, pa je sve odmah bilo i lepše i lakše.

U prvom poluvremenu, srpski centar imao je pomoć Džamala Mareja i Kamerona Džonsona, a u trećem kvartalu se pojavio i neočekivani junak, koji je presudio suparnicima.

Susret je Denver otvorio šuterski nešto sporije, kao što je to i do sada bio slučaj, a rival je samo zahvaljujući Džulijusu Rendlu na početku imao priključak. On je postigao prvih osam poena svog tima, a raznovrsni domaćin je posle četiri minuta vodio 14:8.

Jokić se razigrao sredinom prvog kvartala, poveo tim poenima i asistencijama do 23:13, ali je onda usledio prvi pad. Trojke Hajlanda u finišu kvartala neutralisale su izgubljene lopte rivaal, koji je posle prvih dvanaest minuta gubio 34:29.

Početkom drugog poluvremena, ekipe su bile jako blizu. U momentima kada je Jokić odmarao, Jonas Valančijunas je imao nekoliko dobrih i loših poteza, a suparnik je bio izuzetno raznovrstan i pronalazio koševe sa svih pozicija. Da su kontrolisali broj prodatih poseda, verovatno im se pad ne bi ni dogodio.

Naz Reid is down in pain after rolling his ankle when Tim Hardaway Jr. accidentally stepped on it.



Krajem prvog poluvremena, Jokić je došao do dabl-dabl učinka od 13 poena i 10 asistencija, a serijom Kamerona Džonsona, odnosno trojkom Džokera preko Rudija Gobera za kraj četvrtine, Denver je napravio 60:51 pred pauzu.

Nakon četiri minuta u drugom poluvremenu, utakmica je krenula u potpunosti na vodenicu Nagetsa, a najzaslužniji za to je bio rezervista i neočivani junak Spenser Džons, koji je vezao dve trojke za plus dvanaest i petnaest (69:54), a kasnije je doneo i +17 pogotkom van linije 7.24 za 72:55.

Ubrzo je došao i do dvadeset poena, te zajedno sa Jokićem, koji je sredinom ovog dela okršaja upisao prvi tripl-dabl u plej-ofu ove sezone, vodio tim i do 97:75 na kraju deonice.

Tokom poslednjede deonice, razlika je išla i do 102:75, ali je onda usledio pad u igri Denvera, pa je u momentu bilo 111:101, nakon neshvatljivog opuštanja.

Trojka Kristijana Brauna ipak je bila presudna, a nakon ukradene lopte Džonsa, Marej je zakucavanjem stavio tačku. Na kraju je bilo 125:113, a Jokić je u svim parametrima bio najbolji.

Denver je zahvaljujući Džamalu Mareju sa 24/4/7 i Spenseru Džonsu sa 20 poena, te Kameronu Džonsonu sa 18/6/5 bio bezvrižan, a na drugoj strani su Džulijus Rendl sa 27 poena i devet skokova, odnosno šest asistencija i Ajo Dosunmu sa 18, bili najbolji.

Četvrtak na petak nam donosi šesti duel...

Autor: Jovana Nerić