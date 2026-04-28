MIKECOV POVRATAK POSLE ČETIRI GODINE: Naš olimpijac u Minhenu sanirao povredu kod doktora Bajerna, pa krenuo po evropsko zlato!

Srpsko streljaštvo dobija veliko pojačanje za predstojeće Evropsko prvenstvo! Reprezentativac Srbije, Damir Mikec, učestvovaće na šampionatu malokalibarskim oružjem prvi put posle četiri godine, potvrđeno je iz Streljačkog saveza Srbije.

Prvenstvo se održava u Osijeku od 8. do 17. maja, a Mikec ne krije uzbuđenje zbog povratka disciplini u kojoj je ranije nizao uspehe.

"Uželeo sam se pištolja slobodnog izbora. To je jedna od najtežih disciplina koja zahteva savršenu tehniku, a Osijek nam je svima kao druga kuća", poručio je Mikec.

Tretman kod lekara Bajerna iz Minhena

Posebno važna vest je da je Mikec uspešno sanirao povredu ruke koja ga je mučila. On se upravo vratio iz Minhena, gde ga je lečio čuveni glavni doktor fudbalskog kluba Bajern.

"Bio sam u sigurnim rukama. Tretman je bio takav da nisam morao da pravim preveliku pauzu u treninzima. Nažalost, te metode se kod nas još uvek ne primenjuju, a i u svetu je malo lekara koji to mogu da izvedu", objasnio je naš šampion, dodajući da mu je Osijek idealna uvertira za Svetski kup u Minhenu.

Jasna Šekarić: Idemo na visoke plasmane

Šef stručnog štaba SSS, Jasna Šekarić, istakla je da prvenstvo dolazi neobično rano, ali da Srbija ima jake adute. Boje naše zemlje braniće ukupno 17 strelaca:

Seniori (Puška): Milenko Sebić, Lazar Kovačević, Marko Ivanović i Aleksa Rakonjac.

Seniorke (Puška): Aleksandra Havran, Emilija Ponjavić i Anja Knežević.

Pištolj: Jovana Todorović (sportski pištolj) i Damir Mikec (slobodan izbor).

Juniori: Ukupno osam takmičarki predvođenih Ljiljanom Cvetković i Nađom Martinović.

Iako je pauza između sezona vazdušnim i malokalibarskim oružjem bila kratka, srpski tim u Osijek putuje sa jasnim ciljem – borba za medalje i potvrda svetske klase.

Autor: D.S.