AKTUELNO

Ostali sportovi

Mićin ugostio Jorgića: U fokusu školsko šahovsko prvenstvo u maju

Izvor: Pink.rs, Foto: Šahpvski savez Srbije ||

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin ugostio je danas predsednika ŠS Srbije Andriju Jorgića sa kojim je razgovarao o predstojećem ekipnom finalnom takmičenju osnovnih i srednjih škola koje će se održati 9. i 10. maja u Futogu.

Mićin je tom prilikom istakao da grad Novi Sad visoko vrednuje šahovska dostignuća mladih i podsetio da je Februarska nagrada, priznanje grada Novog Sada ove godine uručena mladom šahisti Leonidu Ivanoviću.

Takođe, kako je Novi Sad Evropski grad sporta 2026., jedna od ideja je i da se u oktobru mesecu održi šahovski turnir "Trofej Novog Sada".

#Andrija Jorgić

#Novi Sad

#Turnir

#Šah

#Žarko Mićin

