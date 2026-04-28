Stravična smrt bivšeg fudbalera: Pronađen mrtav u kolima, sumnja se na OVO (VIDEO)

Svet fudbala potresla je vest o tragičnoj smrti bivšeg profesionalnog fudbalera Karlosa Kajzera (62), koji je pronađen mrtav u svom automobilu u Gvajakilu, u Ekvadoru.

Policija sumnja da je nesrećni sportista bio žrtva tri žene koje su ga omamile opasnom drogom poznatom kao "Đavolji dah" (skopolamin) kako bi ga opljačkale.

Fotografije koje su objavili lokalni mediji prikazuju potresan prizor: legendarni fudbaler leži bos na zadnjem sedištu, dok mu noge vire kroz otvorena vrata automobila parkiranog na uglu jedne ulice.

Prema rečima svedoka, Kajzer je viđen oko dva sata ujutru kako se dovozi na tu lokaciju u društvu dve žene. Ubrzo im se pridružila i treća, nakon čega su ga, kako se sumnja, prebacile na zadnje sedište. Kasnije je zabeleženo da se jedna od njih vratila sa muškarcem na biciklu u neuspešnom pokušaju da pokrenu vozilo i pobegnu.

Istražitelji veruju da je Kajzer bio pod dejstvom skopolamina. Ova supstanca, koja se u medicini koristi u malim dozama, u rukama kriminalaca u Južnoj Americi postaje "zombi droga". Ona žrtve pretvara u osobe bez sopstvene volje, briše im pamćenje i omogućava pljačkašima da ih lako manipulišu.

Kajzer je bio ikona kluba Emelek, za koji je postigao i čuveni "olimpijski gol" direktno iz kornera 1991. godine. Klub se oglasio dirljivim saopštenjem:

- Klub Sport Emelek izražava duboku tugu zbog odlaska Karlosa Alberta Kajzera Rivadeneire, koji je bio istorijski igrač naše institucije. Šaljemo najiskrenije saučešće porodici zbog ovog nenadoknadivog gubitka.

🚨 Lo dejaron sin vida dentro de su carro en Guayaquil



Un hombre identificado como Carlos Alberto Kaiser Ribadeneira, exjugador de Filanbanco y Emelec, fue encontrado sin vida la madrugada de este sábado 25 de abril dentro de su auto color naranja en la ciudadela La Saiba, al… pic.twitter.com/De42hZu2ex — Ecuador Comunicación 🛜 Siempre Más Noticias (@ecuadorprensaec) 26. април 2026.

Smrt Kajzera dolazi u trenutku kada je ekvadorski fudbal zavijen u crno nizom incidenata. Ranije ovog meseca, bivši reprezentativac Kristijan Lara uhapšen je nakon brutalnog pokušaja pljačke, dok je u decembru prošle godine Mario Pineida brutalno ubijen ispred mesare dok je kupovao meso za božićni ručak.

Policija u Gvajakilu intenzivno traga za ženama koje su poslednji put viđene sa Kajzerom, a na društvenim mrežama već kruže fotografije osumnjičenih uz pozive javnosti da se "ubice koje su oduzele život legendi hitno privedu pravdi".

Autor: Marija Radić