Svečano otvorena 13. sezonu Plazma Sportskih igara mladih powered by Gorenje u Novom Sadu

Svečano otvaranje 13. sezone Plazma Sportskih igara mladih powered by Gorenje održano je 28. aprila u Novom Sadu, u hali SC „Spens“, sa početkom u 11 časova, uz prisustvo velikog broja dece.

Takmičarski deo programa započeo je već od 9 časova, a učesnici su se oprobali u brojnim sportskim disciplinama, među kojima su Coca-Cola Cup i Telekom Srbija KUP u malom fudbalu, Lino igra između dve vatre, 3x3 Sprite Cup, trka na 60 metara, kao i odbojka, potvrđujući još jednom da Igre neguju sportski duh, timski rad i fer-plej od najranijeg uzrasta.

Svečanom otvaranju prisustvovali su predstavnici verskih zajednica, ministar sporta i omladine Zoran Gajić, gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin, predsednik Plazma Sportskih igara mladih Zdravko Marić, kao i predstavnici generalnog partnera, kompanije Bambi a.d. iz svih pet zemalja u kojima se Igre održavaju, predstavnici kompanije Dunav osiguranje, Saša Marković, generalni direktor Coca-Cola HBC Srbija, kao i predstavnici kompanije Telekom Srbija. Događaju su prisustvovali i brojni sportisti i ambasadori Igara, među kojima su Predrag Mijatović, ambasador Plazma Sportskih igara mladih, Dušan Bulut, Nikola Rađen, Kodi Miller-McIntyre, košarkaš KK Crvena zvezda Meridianbet, Aleksej Nedeljković, košarkaš KK Crvena zvezda Meridianbet, Maša Janković, košarkašica KK Crvena zvezda, kao i Andrea Lekić generalna menadžerka ženskih selekcija Srbije. Svečanom otvaranju prisustvovali su i gradonačelnici i predstavnici opština.

Jedan od najemotivnijih trenutaka svečanog otvaranja bila je ceremonija paljenja Plamena prijateljstva, koji je doneo Dušan Bulut, najbolji svetski basketaš, višestruki osvajač zlatnih medalja na svetskim prvenstvima i bronzani olimpijac, zajedno sa malim budućim šampionima i maskotom Igara, Lavom Viktorom, uz podršku prijatelja Igara. Ovaj simbol zajedništva i sportskog duha još jednom je poslao snažnu poruku o važnosti prijateljstva, fer-pleja i zdravih stilova života.

U okviru svečanog programa nastupili su hor „Zmajići“, koji je izveo himnu Republike Srbije i himnu Plazma Sportskih igara mladih, kao i popularni rep sastav THCF i poznati jutjuber i pro streetball igrač Nemanja Blažić Tricky, koji su dodatno podigli atmosferu među prisutnima.

Ministar sporta i omladine Zoran Gajić istakao je:

„Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas danas pozdravim na otvaranju nove sezone Sportskih igara mladih. Ove igre nisu samo sportsko takmičenje, već simbol prijateljstva, zajedništva, fer-pleja i zdravih stilova života. Već godinama Sportske igre mladih okupljaju desetine hiljada dece širom regiona, pružajući im priliku da se oprobaju u sportu i nauče prave životne vrednosti. Naš cilj je jasan – da svakom detetu u Srbiji omogućimo pristup sportu, jer sport nije privilegija, već pravo. Draga deco, vi ste budućnost našeg sporta, ali i naše zemlje. Iskoristite ove igre da pokažete svoje talente, ali i da uživate, družite se i stvarate prijateljstva za ceo život. Proglašavam Igre otvorenim!“

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin poručio je:

„Grad Novi Sad ima čast da bude domaćin svečanog otvaranja 13. sezone Plazma Sportskih igara mladih za Srbiju. Kao Evropski grad sporta za 2026. godinu, naš grad još jednom potvrđuje svoju posvećenost razvoju sporta, omladine i vrednostima koje sport nosi, a to su jednakost, fer-plej i odgovornost. Posebna vrednost ove manifestacije je što ona predstavlja mesto susreta mladih iz nekadašnjih jugoslovenskih republika, koji se kroz sport povezuju, druže i nadmeću u pravom sportskom duhu, gradeći temelje sigurnije zajedničke budućnosti. Grad će nastaviti snažno da ulaže u sportsku infrastrukturu, podržava školski i inkluzivni sport i stvara uslove da sport bude dostupan svima. Svim učesnicima želim sportsku sreću i neka fer-plej bude najveća pobeda!“

Predsednik Plazma Sportskih igara mladih Zdravko Marić izjavio je:

„Drago mi je što smo danas u Novom Sadu, predivnom gradu. Veliko hvala domaćinima i gradonačelniku na sjajnom dočeku i podršci. Plazma Sportske igre mladih godinama okupljaju veliki broj dece iz Novog Sada i cele Srbije i upravo zbog toga nam je posebno važno što smo danas ovde. Veliko hvala svim ambasadorima, poznatim ličnostima, sponzorima, medijima i svima koji nas godinama prate i podržavaju. Posebnu zahvalnost upućujem Vladi Republike Srbije i predsedniku Republike Srbije Aleksandar Vučić na snažnoj podršci i razumevanju značaja ovog projekta. Već 13 godina trajemo u Srbiji i nadamo se da ćemo zajedno trajati još mnogo godina. A najveće hvala ide vama, deco – zbog vas sve ovo postoji. Želim vam da uživate, družite se, takmičite i da sa osmehom pamtite Igre.“

Plazma Sportske igre mladih danas se održavaju u pet zemalja regiona – Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Severnoj Makedoniji, sa ciljem promocije zdravih stilova života, fer-pleja, prijateljstva i zajedništva, uz potpuno besplatno učešće za svu decu. Kroz tri decenije postojanja, Igre su okupile milione mališana širom regiona, gradeći zajednicu zasnovanu na sportu i pozitivnim vrednostima.

Realizacija Igara i programa Dan sporta omogućena je zahvaljujući snažnoj podršci partnera i sponzora, a posebno Vladi Republike Srbije koja prepoznaje značaj sporta i zdravih životnih navika za mlade generacije. Podršku takođe pružaju kompanije Bambi, Coca-Cola HBC Srbija, Telekom Srbija, Dunav osiguranje, Vienna Insurance Group, Wiener Städtische osiguranje, UEFA Foundation for Children, Banka Poštanska štedionica i Podravka, čija kontinuirana podrška doprinosi razvoju i rastu Plazma Sportskih igara mladih.

Autor: Pink.rs