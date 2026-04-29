MEĐEDOVIĆ NEĆE MORATI U KVALIFIKACIJE: Odustao jedan od najboljih na svetu, Hamad je u glavnom žrebu

Nastavlja se "seča" najboljih tenisera na svim poljima. Ovoga puta je od Mastersa u Madridu odustao i Tejlor Fric, a umesto njega će u glavnom žrebu zaigrati Hamad Međedović, koji neće morati da ide kroz kvalifikacije.

Dosta veliki broj najboljih tenisera na svetu ima ogromnih problema sa povredama. Tako je Karlos Alkaraz već rekao da odustaje od Rolan Garosa, pitanje je u kakvom stanju će biti Novak Đoković za taj turnir, ali i za Rim...

Na turniru u glavnom gradu Italije neće biti ni Džeka Drejpera, a ni Holgera Runea iz najboljih 30 na svetu. Od onih u najboljih 100, nema ni Kamila Majčaka, a ni Artura Kazoa, zbog čega su počeli da uleću i oni izvan 80 najboljih.

Tu je i naš Hamad Međedović, koji se nalazi na 83. mestu na ATP listi i sada je u glavnom žrebu.

Osim njega, tu je i Matija Beluči, Damir Džumhur, Sebastijan Ofner, Zakari Svajda i Roberto Bautista Agu.

