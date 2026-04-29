'ŠTA DA KAŽEM?! SVAKA ČAST!' Arina Sabalenka otvorila dušu posle bolne eliminacije

Prva teniserka sveta Arina Sabalenka rekla je, nakon što je propustila čak šest meč lopti protiv Hejli Baptist u četvrtfinalu turnira u Madridu, da je Amerikanka odigrala vrlo hrabro u tim momentima.

Baptis je iznenadila Beloruskinju i slavila sinoć sa 2:6, 6:2, 7:6(6) posle nešto više od dva i po sata igre i tako prekinula Sabalenkin niz od 15 pobeda. Ona je tek druga igračica, posle Elene Ribakine u finalu Otvorenog prvenstva Australije, koja je pobedila Beloruskinju ove sezone.

"Odigrala je zaista hrabar tenis na meč loptama. U prvom gemu drugog seta sam napravila dve duple greške niotkuda. To joj je dalo samopouzdanja. Počela je da igra agresivno. Šta da kažem? Svaka čast", rekla je Sabalenka posle meča.

Nakon što je izgubila prvi set, Baptis je realizovala tri od svoje četiri brejk lopte u drugom setu i odvela meč u odlučujući set.

Baptist je pri rezultatu 4:5 u trećem setu spasila pet meč lopti, a potom još jednu u taj brejku.

"Igrala sam protiv nje pre nekoliko nedelja u Majamiju i bio je to tesan meč. Imala sam bolju ideju kako da igram i šta treba da prilagodim", rekla je Baptis, 32. teniserka sveta.

Baptist će u polufinalu turnira u Madridu igrati protiv osme igračice sveta, Ruskinje Mire Andrejeve.

Autor: Iva Besarabić