DA LI JE OVO NAJLUĐI POGODAK U KOŠARCI IKADA?! Fizika prestala da postoji, a lopta je DVA PUTA ušla u obruč - Svi gledali u NEVERICI (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir

Na snimku koji je postao viralan na društvenim mrežama vidi se se potpuno nestvarna situacija, lopta je nakon šuta ušla u obruč dva puta.

Zvuči kao nešto što fizički nije moguće, ali zaista se dogodilo u Italiji, na utakmici košarkašica. U hali je vladala neverica, jer ni igračice, ni sudije, ni publika u prvi mah nisu mogli da veruju šta su upravo videli.

Kao da je fizika na trenutak prestala da važi, a snimak je izazvao ogromnu pažnju. Navijači masovno reaguju i komentarišu da ovakav koš nikada ranije nisu videli.

Pojedini smatraju da je u pitanju čista sreća, dok drugi tvrde da je lopta zakačila mrežicu ili obruč na toliko neobičan način da se praktično vratila u koš.

Naravno, nisu priznata dva koša, već jedan i doneo je tri poena.

Pogledajte neverovatnu situaciju:

Autor: Iva Besarabić

