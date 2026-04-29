OBOREN REKORD NA UTAKMICI SA DRUGE PLANETE! Jedan od najboljih golmana svih vremena se obrukao kao niko nikada - podatak je nestvaran

Atomski fudbal su odigrali fudbaleri Pari Sen Žermena i Bajern Minhena u prvoj utakmici polufinala Lige šampiona.

Parižani su kao domaćini pobedili rezultatom 5:4, a Evropa i svet su oduševljeni utakmicom odigranoj na "Parku Prinčeva".

Međutim, Manuel Nojer, jedan od najboljih golmana u istoriji i čovek koji je osvojio gotovo sve što je mogao da osvoji, a ukupno 37 trofeja u karijeri, probaće da zaboravi ovu utakmicu što pre.

Legendarni Nemac je ušao u istoriju kao prvi golman koji je na utakmici nokaut faze Lige šampiona primio pet golova, a da pritom nije imao nijednu odbranu.

To je nešto što se nije dešavalo ranije, a društvene mreže bruje o ovom "poduhvatu" čuvara mreže.

