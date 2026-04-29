Evo koliko će Mika Murinen zaraditi posle odlaska iz Partizana, suma novca je zaista neverovatna

Finski košarkaš, Mika Murinen i zvanično je napustio Partizan nakon što je dogovorio uslove sa Arkanzas Rejzorbeksima u NCAA, a na osnovu čega će crno-beli prihodovati pola miliona dolara uz mogućnost da dobiju još milion američkih novčanica ako on produži dalje u NBA.

Tamo će sarađivati sa legendarnim trenerom, Džonom Kaliparijem, koji je kroz karijeru sarađivao sa Šejom Gildžesom-Aleksanderom, Karl-Entonijem Taunsom, Demarkusom Kazinsom i drugima.

Očekuje se da Mika Murinen provede samo jednu sezonu u NCAA, pre nego što se prijavi za NBA draft 2027. godine. O njemu se mnogo priča u rodnoj Finskoj, posebno nakon odlaska iz Partizana, pa tamošnji ekspert Kristijan Paloti govori za Ilta Sanomat o odluci da pređe u Arkanzas.

- Sa nekoliko preostalih opcija, delovalo je da je Mika odabrao Arkanzas pre svega zbog trenera. Kalipari je radio sa nekim zaista "kul" ljudima kroz godine, a Mika je poznat kao neko ko ide u tom smeru. Moguće je da je Kalipari dobar trener za Murinena, a jasno je da je radio sa nekim ozbiljnim momcima, tako da za njega Mika Murinen neće biti ništa kada bude ušao u svlačionicu.

Svi se pitaju koliko Mika Murinen zarađuje, a finski mediji prenose da cifra može da varira između milion i četiri miliona američkih dolara na osnovu NIL ugovora.

- On će biti velika zvezda na kampusu. Kampus je zaista veliki, kao jedan omanji grad, a Murinen je kao rok zvezda tamo. Dobija veliku platu na mestu gde će imati i veliki broj navijača - rekao je Kristijan Paloti, koji veruje da je budućnost Finca u NBA:

- Ova sezona može da krene nizbrdo za njega, ali mislim da bi i dalje bio draftovan u prvoj rundi. Ima sjajan potencijal, to je ono što NBA timovi traže. Ali šta će se desiti u sledeće tri godine ili pet godina? Biće zanimljivo videti - zaključio je Paloti za Ilta Sanomat.

