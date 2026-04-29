OBRADOVIĆ ODLUČIO KO NE IGRA KLS: To su Moneke, Miler-Mekintajer, Bolomboj, Rivero i Motejunas

Trener Crvene zvezde Saša Obradović odabrao je košarkaše, koji će igrati za "crveno-bele" u završnici Košarkaške lige Srbije (KLS).

Na spisku se nalaze Stefan Miljenović, Dejan Davidovac, Nikola Kalinić, Ognjen Dobrić (kapiten), Sava Đurić, Lazar Stojković, Ognjen Radošić, Filip Škobalj, Nikola Đurišić, Ebuka Izundu, Džordan Nvora, Tajson Karter, Semi Odželej, Džared Batler, Aleksej Nedeljković i Ognjen Simjanovski.

Zbog ograničenja broja stranaca Zvezda u KLS neće moći da računa na Čimu Monekea, Kodija Miler-Mekintajera, Džoela Bolomboja, Hasijela Rivera, Donatasa Motejunasa i Ajzeu Kenana, koji je povređen.

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće večeras od 18.30 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić" ekipu Zlatibora u prvom meču plej-ina (četvrtfinala) KLS.

POVEZANE VESTI

Košarka

'NE MOGU DA BUDEM RAZOČARAN' Obradović posle poraza: Barselona zaslužila pobedu

Košarka

Obradović nakon poraza: Ovakve utakmice odlučuju sitnice, moramo bolje da igramo u završnici

Košarka

'Vrlo brzo ćete saznati istinu' Saša Obradović o dolasku Džereda Batlera i povratku Devontea Grejema

Košarka

SAŠA OBRADOVIĆ DOVEO TRI POJAČANJA ODMAH PO DOLASKU U ZVEZDU: Pažljivo ih je birao i na kraju uzeo!

Košarka

SAŠA OBRADOVIĆ PRED UTAKMICU ABA LIGE: Moramo da zadržimo visok fokus, Ilirija je neugodan protivnik

Košarka

Obradović nakon poraza: Najvažnije je da smo pokazali karakter na meču protiv Partizana